Cuixart i Sànchez compleixen tres anys de presó «de lluita i resistència»

Avui es compleixen tres anys de la presó del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'exlíder de l'ANC i ara secretari general de JxCat, Jordi Sànchez. Des de Twitter, Cuixart destaca que han estat tres anys "de lluita i resistència". "Ho tornarem a fer i ho farem junts, sense deixar-nos ningú pel camí. Des de la trinxera de la cel·la gràcies per ser-hi i no defalliu", afegeix. Aquest divendres Òmnium i ANC organitzen actes separats per denunciar la "repressió" dels seus líders. Cuixart i Sànchez van ser condemnats a 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació absoluta pel delicte de sedició. El Tribunal Suprem els acusa de dificultar l'actuació judicial del 20 de setembre del 2017 al Departament d'Economia en el marc de l'1-O.

Per la seva banda, Jordi Sánchez ha definit el temps que porta a la presó com "tres anys de resistència, esperança i lluita contra la injustícia". "La vostra dignitat i determinació dona força per seguir compromès incansablement fins a la independència", ha continuat en una piulada des del seu compte de Twitter aquest divendres.

Òmnium organitza una "instal·lació simbòlica" per denunciar les 2.850 persones represaliades a Catalunya quan es compleixen 3 anys de l'empresonament de Cuixart i Sànchez. Serà a les 12 hores a la plaça de Catalunya.

I per la seva banda, l'ANC ha organitzat "columnes de vehicles" que confluiran a la presó de Lledoners, on es troben presos Cuixart i Sànchez. Set columnes, que surten de l'Aldea, Barcelona, La Jonquera, Lleida, Puigcerdà, Tremp i Vic, es preveu que arribin al centre penitenciari entre les 18 h i les 19h, de manera esglaonada.