Dues treballadores de la residència d'avis de Solsona donen positiu, els residents no

Dues professionals de la residència de l'Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona han donat positiu aquesta setmana per covid-19 però tots els residents han donat negatiu.

En el marc d'un dels controls rutinaris que es fan els professionals de la residència, dues treballadores van donar positiu en les proves PCR. Des del mateix moment de saber el resultat aquestes persones, ambdues asimptomàtiques, van començar un aïllament domiciliari per recuperar-se de la covid-19, i tots els usuaris de la residència es van sotmetre a un test PCR. Tots van donar negatiu. Tenint en compte que la situació està controlada, la direcció de la residència ha decidit mantenir el règim de visites que actualment es du a terme si no hi ha instruccions contràries des del departament de Salut, i sempre que la situació continuï controlada.

Durant la darrera setmana s'han detectat set positius més a part de les professionals de la residència. Dos d'aquests positius s'han detectat a l'institut Francesc Ribalta, el que ha obligat a confinar un grup de 10 alumnes i 1 docent, seguint els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya. Amb el confinament d'aquest grup educatiu ja són dos els que s'han hagut de confinar al Solsonès des de l'inici del curs després del de l'escola Arrels II, que ja ha reprès la seva activitat presencial.

El Centre Sanitari del Solsonès adverteix que estem davant d'unes setmanes crucials, en què «l'augment de casos i la proximitat de la grip estacional poden derivar a una situació preocupant», per la qual cosa demana a la població extremar les mesures de precaució.