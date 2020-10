Escorcollen l'habitatge del ministre de Sanitat francès per la mala gestió

Les autoritats franceses han iniciat una bateria d'escorcolls en habitatges a causa de la investigació judicial per la possible mala gestió de la pandèmia del coronavirus, la qual cosa s'ha traduït en perquisicions a les cases d'alts càr-recs com l'actual ministre de Salut, Olivier Véran, la seva predecessora, Agnès Buzyn, i l'exprimer ministre, Édouard Philippe.

El Tribunal de Justícia de la República (CJR, en francès) va anunciar al principi de juliol l'obertura d'una investigació per determinar si hi va haver una «abstenció de combatre un dany» –que s'arriba a castigar amb dos anys de presó–després de constatar que era possible avançar amb almenys nou de les denúncies contra membres de l'executiu durant aquests últims mesos.

En el cas de Véran, també s'ha escorcollat el seu despatx, de la mateixa manera que ha passat amb l'actual director general de Salut, Jérome Salomon, segons informa el diari Le Monde.

Les perquisicions coincideixen amb l'anunci del president, Emmanuel Macron, de restablir l'estat d'emergència per l'empitjorament de les dades de la pandèmia. Entre les mesures figura un toc de queda nocturn –de 9 del vespre a 6 de la matinada– a París i altres grans ciutats de França.