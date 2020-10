Els gimnasos preveuen un escàs impacte de les noves mesures anticovid

Els gimnasos de la Catalunya Central consultats per aquest diari preveuen un impacte molt reduït als seus centres de les mesures anticovid anunciades aquesta setmana per l'executiu català, que impliquen reduir a un màxim del 50% la seva capacitat. Fins ara podien ocupar-ne el 100%.

Lluís Serracarbassa, responsables dels gimnasos Cube i Duo de Manresa, explica que «tenim molt d'espai» perquè «les sales són molt grans i ja respectem els quatre metres quadrats per persona quan fan esport». En termes similars s'expressa el responsable del gimnàs Nat's, Albert Canal, que explica que «totes les restriccions són incòmodes», encara que puntualitza que en el cas de l'equipament que dirigeix la reducció de la capacitat té una afectació relativa. En aquest sentit assenyala que «al llarg del dia, la majoria d'hores no tenim cap problema», i afegeix que «pot ser que en alguna franja, de dues o tres hores punta a la tarda, hi pugui haver algunes persones que es quedin sense poder participar en alguna classe».

Mauri Casasayas, d'Esport7, afirma que tampoc esperen veure's afectats per les noves restriccions. Assegura que en les classes «no acostumem a superar el 50%» de la capacitat i que, a més a més, les sessions de judo per adults, que podrien suposar un problema d'espai a les instal·lacions del carrer Flor de Lis, ara les fan al Vell Congost. En el karate diu que si se supera el límit d'assistents permesos es desdobla el grup.

Un element que va generar polèmica i rebuig als centres era la possibilitat que s'obligués a tenir cita prèvia per anar al gimnàs, encara que ahir la mesura semblava ja descartada i que seria per poder saber quines persones han coincidit en un espai en cas que s'hi detectés un positiu. Serracarbassa afirma que estan a preparats perquè, si finalment se'ls hi obliga, els seus socis puguin reservar a través de l'app del Cube. A més, el mateix Serracarbassa i Canal assenyalen que ja tenen mecanismes per controlar la xifra de persones que hi ha en un moment determinat al centre a través dels torns d'accés i que també permeten identificar els usuaris. Per la seva banda, Casasayas assenyalava que en el seu cas ja saben qui assisteix a les classes que fa el centre. A les Piscines Municipals la situació tampoc suposarà cap canvi ja que des del desconfinament han mantingut l'ocupació al 50% i cal fer la reserva prèvia.