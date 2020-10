L'Audiència de Barcelona substitueix els quatre anys de presó de Gemma Montull pel cas Palau per un any de treballs comunitaris

L'Audiència de Barcelona ha decidit substituir l'ingrés a presó de Gemma Montull, filla de la mà dreta de Fèlix Millet al Palau de la Música, per treballs en benefici de la comunitat. El tribunal li suspèn la pena de quatre anys de presó durant cinc anys amb la condició que no delinqueixi durant aquest temps, que faci 365 dies de treballs en benefici de la comunitat i que pagui 500 euros mensuals a banda dels béns immobles ja embargats com a garantia i pagament de la responsabilitat civil, que es van valorar en més d'un milió d'euros.

Gemma Montull va ser condemnada al pagament d'1.500.821 euros, condemna que és conjunta i solidària amb Fèlix Millet i Jordi Montull. Aquests dos últims han estat en total condemnats a pagar una responsabilitat civil de 24.359.427,27 euros. En el cas de Gemma Montull, afirma el tribunal per majoria, concorren els supòsits de no tenir antecedents penals ni abans ni després dels fets penats i cap de les tres penes imposades supera els dos anys de presó. La concurrència dels requisits, explica en una interlocutòria el tribunal, no comporta un dret automàtic a la seva obtenció en no tractar-se d'un dret del penat, sinó d'una concessió potestativa del tribunal que ha de ser ponderada, cas a cas, atenent, com diu la llei, a les circumstàncies personals del condemnat, la naturalesa dels fets, la seva conducta i en particular l'esforç per reparar el dany causat. A més, la substitució de la pena de presó s'ha de vincular al compliment d'una sèrie d'obligacions.

Argumenta per això la majoria del tribunal que els fets pels que va ser condemnada són de "caràcter greu", atenent als fets declarats provats en la sentencia i la participació de Gemma Montull en ells com a directora finança i responsable de l'àrea comptable del Palau des d'octubre del 2003.

Afegeix que els béns jurídics vulnerats són importants i amb una gran repercussió social i institucional, i amb perjudicis econòmics molt elevats per a les entitats del Palau de la Música. I conclou, atenent a les possibilitats recollides per la llei en vigor, que se li ha de concedir la suspensió extraordinària perquè ha transcorregut molt de temps des dels fets condemnats i va confessar els fets.