L'OMS avisa que la relaxació pot provocar 5 vegades més de morts que el mes d'abril

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, va avisar ahir els països europeus que la relaxació de mesures per contenir la transmissió del coronavirus pot provocar que el gener es produeixin entre quatre i cinc vegades més de morts per covid que les registrades el mes d'abril.

Kluge va recordar que estan augmentant el nombre de casos diaris i la pressió hospitalària, i que la covid-19 ja s'ha convertit en la cinquena causa principal de mort, en arribar a la xifra de 1.000 morts al dia. A més, va dir que Europa ja ha registrat la major incidència setmanal de casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb gairebé 700.000 casos notificats. «Els casos confirmats ara han superat els 7 milions, i s'ha passat de 6 a 7 milions de casos en 10 dies. Durant el cap de setmana, es van assolir nous rècord amb totals diaris que van superar els 120.000 casos per primera vegada, tant el 9 com el 10 d'octubre», va detallar Kluge.