La Mediterrània arrenca amb satisfacció i incertesa, mirant de reüll la pandèmia

Sempre ens quedarà el tòpic i ahir, a Manrússia, el termòmetre va anar caient a mesura que se n'anava el sol i s'acostava l'hora de començar una Fira Mediterrània que va arrencar amb bona salut però mirant de reüll l'evolució dels esdeveniments. L'estereotip climàtic sobre «el fred siberià» de la capital del Bages el va posar sobre la taula la cantant de Manacor Joana Gomila quan va agafar el micròfon per saludar els assistents al primer espectacle de la jornada. L'optimisme moderat amanit amb incertesa el van testificar tant els parlaments de les autoritats com alguns dels pocs forans que van fer cap ahir a la ciutat. A diferència dels altres anys, la Mediterrània es posa en marxa de portes endins: el car-rer, no podia ser d'altra manera, ha desaparegut del mapa.

«No sabeu les ganes que teníem que arribés aquest moment i poder-vos saludar en persona», va exclamar Jordi Fosas, director artístic de la fira, a l'escenari del Teatre Kursaal abans que s'iniciés la peça inaugural. El primer dia acostuma a ser cada any el més fluix pel que fa al volum de programació, però l'alè de la fira sempre s'hi deixa sentir amb alguna rua de carrer que enxampa els vianants per sorpresa. Per evitar aglomeracions, enguany no hi ha espectacles itinerants, ni parades al Passeig ni l'estand de venda d'entrades de Sant Domènec. Però tampoc banderoles als fanals ni programes de mà per orientar qui vulgui adquirir un tiquet. Tota la informació està digitalitzada i l'activitat virtual és intensa.

«El pitjor de tot és aquesta incertesa», explicava un veterà programador que, malgrat tot, comptava que la fira pugui continuar endavant sense gaire entrebancs. La nit abans, l'equip organitzador va haver de fer mans i mànigues per readaptar horaris després de l'anunci de noves mesures per contenir la pandèmia que va realitzar el govern. I el grup comandat per Fosas ha anat veient com, amb el pas dels dies, s'esborraven a desgrat seu persones de grups de risc o procedents de zones amb problemes de mobilitat prèviament inscrites en l'apartat professional del certamen. Però, malgrat tot, ahir ja voltaven per la ciutat alguns programadors forans, com els que van arribar de Palma, satisfets perquè la fira s'hagi posat dempeus. Així mateix, també n'hi havia de Granada, França i Gran Bretanya que no s'han volgut perdre la cita manresana.

Incertesa per una banda, agraïment per l'altra. No ha estat fàcil bastir la fira del 2020. I també aplaudiments, en dues ocasions, per l'ex-conseller Lluís Puig, a qui van recordar tant l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, com la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Nomenada no fa ni dos mesos, la titular de la cartera de la qual penja la fira va explicar que va ser el polític exiliat qui «em va fer estimar la Mediterrània».