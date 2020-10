Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"La Mediterrània comença a Manresa en un clima d'incertesa per l'epidèmia" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 16 d'octubre. La fotografia és per a l'espectacle inaugural al Kursaal amb Za! i la TransMegaCobla, ahir al vespre. El diari també destaca que Sant Joan de Déu dedica una segona planta als ingressats per la covid; la Generalitat preveu que la Renfe de Manresa s'aturi a dues estacions més; una avaria deixa la major part del Berguedà sense llum durant 20 minuts; la carretera de Cabrianes a Artés provarà un nou tipus d'asfalt; PSC i Cs fan costat a la congelació d'impostos del govern de Manresa; i l'entrevista al cineasta manresà David Victori, al d'Entrada: «Puc prometre que 'No matarás' és un film poderós que no deixarà indiferent».

