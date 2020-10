El risc de rebrot baixa 11 punts a Catalunya i la velocitat de contagi disminueix fins a l'1,37

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya ha baixat lleugerament per primer cop en diversos dies, i ha passat de 378,41 a 367,28, 11 punts menys en 24 hores, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, baixat també lleugerament i passa d'1,39 a 1,37, dues centèsimes menys que el dia anterior. En l'actualització de dades s'han declarat 2.716 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 167.455 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 15 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.577. Actualment hi ha 1.101 persones ingressades per coronavirus als hospitals (39 més), 191 de les quals a l'UCI (tres més que dijous).

El risc de rebrot ha millorat lleugerament, trencant la mala tendència dels últims dies. Era de 272,29 entre el 29 de setembre i el 5 d'octubre, i ara està a 367,28. La baixada en 24 hores ha estat d'11,13 punts. L'Rt també baixa, tot i que ho fa lleugerament, i passa d'1,39 a 1,37. La setmana anterior era d'1,30.

Pel que fa als casos confirmats per PCR, en el període del 6 al 12 d'octubre n'hi va haver 11.908, xifra clarament superior al període anterior, del 29 de setembre al 5 d'octubre, quan se'n van confirmar 9.476. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 155,22 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (123,52). Durant l'última setmana s'han fet 136.518 proves PCR o tests d'antígens (TA), de les quals un 9,14% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,95 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 194.298 casos, 167.455 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 15 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.577: 8.251 en hospitals o sociosanitaris (14 més), 4.199 en residències (+1), 850 en domicilis i 263 no classificades.

A les residències s'han detectat 42 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 17.432. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 19.216. En total, han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.634, tres més que els reportats el dia anterior.

Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot baixa 17 punts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa 40.902 (390 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 48.632 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.543 persones a l'àrea, vuit més en relació a l'anterior balanç.

El risc de rebrot baixa uns 17 punts i arriba a 422, com fa dos dies. El de la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre era de 302. L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en l'1,53 (la setmana anterior era d'1,49), i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies és de 158,89 per cada 100.000 habitants. A la regió hi ha 189 persones ingressades, dues menys, 33 dels quals a l'UCI (-3).

Regió metropolitana nord: el risc de rebrot baixa, excepte a Badalona

La regió metropolitana nord suma 42.031 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (794 més que en l'últim balanç) i 47.939 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.121 morts des de l'inici de la pandèmia (2 més). El risc de rebrot baixa cinc punts i se situa en 374 (era de 308 durant l'interval de set dies anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus baixa lleugerament de 1,28 a 1,26. La setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre va ser d'1,32. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o TA en els darrers set dies és de 164 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 355 ingressats, vuit més, 52 dels quals a l'UCI (igual).

A la ciutat de Sabadell, una de les capitals del Vallès Occidental, el risc de rebrot baixa quatre punts en 24 hores, fins a 387, bastant per sobre del valor de l'interval del 29 de setembre al 5 d'octubre (265). L'RT es manté igual en l'1,41 (era d'1,11 en el període anterior), mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA dels últims set dies està en 149,78 per cada 100.000 habitants.

A Terrassa, l'altra capital de la comarca, el risc de rebrot segueix baixant, ara 40 punts, fins als 311. La setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre era de 483. L'Rt també segueix disminuint, i se situa en 0,84, per sota del període anterior, quan era d'1,31. La taxa de confirmats per PCR o test d'antígens és de 167,81 per cada 100.000 habitants.

El risc de rebrot de Badalona continua creixent, però menys. En l'últim balanç ha crescut un punt i se situa en 486. La setmana anterior estava en 323. L'Rt puja una centèsima fins a l'1,42. Era d'1,25 del 29 de setembre al 5 d'octubre. La taxa de confirmats per PCR o test per cada 100.000 habitants és de 196,86.

Pel que fa a Santa Coloma de Gramenet, el risc de rebrot baixa 26 punts en 24 hores, fins a 492, mentre que la setmana anterior era de 423. L'Rt baixa d'1,34 a 1,29 (en l'interval anterior era d'1,43). La taxa de confirmats per PCR és de 210,26 per cada 100.000 habitants.

Regió metropolitana sud: el risc baixa 24 punts

La regió metropolitana sud suma un total de 31.178 confirmats per PCR (493 més en les darreres hores) i 36.311 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.460 (quatre més). El risc de rebrot baixa 24 punts fins als 292. Va ser de 234 en el període del 29 de setembre al 5 d'octubre. La velocitat de propagació del virus baixa quatre centèsimes, i se situa en l'1,37. La taxa de confirmats per PCR és de 116,78 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió hi ha 163 pacients ingressats per la covid-19 (15 més), 26 dels quals a l'UCI (4 més).

A l'Hospitalet de Llobregat hi ha un risc de rebrot de 434, 46 punts menys que fa 24 hores. Està per sota de la setmana anterior, quan era de 461. Per altra banda, l'Rt baixa lleugerament en un dia fins a l'1,24. La setmana anterior era d'1,49.

Catalunya central: el risc de rebrot baixa més de 100 punts a Manlleu i 33 a la regió

La regió sanitària de la Catalunya central té un total d'11.726 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 261 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 13.956 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.648 persones en aquesta regió, igual que en l'últim balanç. El risc de rebrot baixa 33 punts i se situa en 471. La setmana anterior era de 267. La taxa de reproducció del virus baixa quatre centèsimes i està en 1,60 (la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre era d'1,11). La taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 173,57. La regió suma 86 persones ingressades (una més), 10 a l'UCI (igual).

A Vic, el risc de rebrot puja de nou fins a 1.398 (53 punts més). Continua sent una xifra molt superior al període anterior (923). L'Rt baixa d'1,84 a 1,75, quan la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre era d'1,70. La taxa de confirmats per PCR és de 362,27 per cada 100.000 habitants.

A Manlleu, on també s'ha fet un cribratge poblacional, el risc de rebrot baixa 101 punts fins als 1.470. La setmana anterior era de 634. L'Rt baixa cinc centèsimes fins a l'1,68 (la setmana anterior va ser de 0,71). La taxa de confirmats per PCR és de 481,57 per cada 100.000 habitants.

Camp de Tarragona: baixen els indicadors

Al Camp de Tarragona s'han registrat 7.977 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 179 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 8.673. En aquest regió han mort 456 persones. El risc de rebrot baixa 3 punts i se situa en 320, per sobre del de la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre (256). L'Rt segueix baixant, d'1,39 a 1,394, mentre que la taxa de confirmats per PCR se situa en 141,06 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 87 pacients ingressats (un més), 24 dels quals a l'UCI (quatre més)

A Reus, on Salut va iniciar un cribratge i on es va detectar un brot a l'hospital, el risc de rebrot puja 15 punts i se situa en 493, per sobre dels registres de la setmana anterior (371). L'Rt es manté en l'1,49 (la setmana anterior estava en 1,52), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 191,29 per cada 100.000 habitants.

La ciutat de Tarragona presenta un risc de rebrot de 267 (11 punts menys en 24 hores). La setmana anterior el tenia en 160. L'Rt baixa una centèsima i està en l'1,58, superior a l'interval del 29 de setembre al 5 d'octubre, quan era d'1,15. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antigen se situa en 99,89 per cada 100.000 habitants.

Terres de l'Ebre: el risc baixa

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 2.115 casos confirmats per PCR o antígens (55 més que en el balanç anterior) i 2.313 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 66 persones, les mateixes que en l'últim balanç. El risc de rebrot baixa 8 punts i ara és de 377. La setmana anterior era de 301. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens en els darrers set dies és de 171,58 per cada 100.000 habitants. L'Rt baixa una centèsima i està en l'1,16, mentre que la setmana anterior era de 0,94. Segons l'últim balanç, hi ha 15 persones ingressades (tres més), dos a l'UCI (-1).

Tortosa registra un risc de rebrot de de 886, 50 punts menys que en l'últim balanç. La setmana anterior era de 810. La velocitat de propagació baixa dues centèsimes i està en l'1,08. Està per sobre que en l'interval anterior, quan era de 0,98. La taxa de confirmats per PCR o antígens està en 403,33 per cada 100.000 habitants.

Regió de Lleida: puja 13 punts el risc de rebrot i ja està en 408

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 12.914 casos confirmats per PCR o antígens, 77 més que el dia anterior. Són 13.588 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 316 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'últim balanç. Pel que fa al risc de rebrot, puja 13 punts i se situa en 408, per sobre del registrat la setmana anterior (256). La velocitat puja una centèsima, fins a l'1,48, mentre que la setmana anterior era d'1,4. La taxa de confirmats per PCR està en 173,61 per cada 100.000 habitants. Hi ha 34 pacients ingressats (un menys), 5 dels quals a l'UCI.

Alt Pirineu i Aran: el risc baixa quatre punts

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.242 casos confirmats per PCR o TA, 39 més, i 1.400 sumant totes les proves. Un total de 36 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa en les darreres 24 hores, ho fa 4 punts, fins a 252. La setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre estava en 306. L'Rt puja dues centèsimes i està en l'1,05, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 125,56 casos per cada 100.000 habitants. A la regió hi ha 11 pacients ingressats (un més), cap a l'UCI.

Regió de Girona: els valors es moderen

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 14.690 (358 més) i pugen a 17.115 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 886 persones en aquest territori (una més que en l'anterior balanç). El risc de rebrot baixa dos punts i se situa en 355, mentre que la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre era de 256. L'Rt es manté en l'1,34 (1,18 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 148,5 per cada 100.000 habitants. Hi ha 109 persones ingressades (vuit més), 26 de les quals a l'UCI (una menys).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 17 punts i se situa en 440. Està per sobre del de la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre, quan era de 397. La velocitat de propagació puja quatre centèsimes i se situa en l'1,17, mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA és de 190,1 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot baixa 61 punts i se situa en 734. L'Rt baixa dues centèsimes i està en 0,9. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 338,81 per cada 100.000 habitants.

Manlleu, Vic i Figueres, municipis amb més risc de rebrot

Manlleu és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.470. En segona posició hi ha Vic, amb 1.198, i en tercera Figueres, amb 962. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (3,26), Santa Perpètua de Mogoda (2,73) i Esparreguera (2,68).