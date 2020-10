Save the Children estima que la taxa de pobresa infantil arribarà gairebé al 35% a Catalunya a finals d'any a causa de la pandèmia, en concret al 34,6%. L'entitat alerta que ja són més de 430.000 nens els que viuen en situació de pobresa, però subratlla que la covid-19 ha empitjorat la situació de les famílies més vulnerables. Amb motiu del Dia Internacional contra la Pobresa, Save the Children remarca que el risc de pobresa de les famílies monoparentals, majoritàriament encapçalades per dones, augmentarà del 47 al 50%. Per això, aposta per reformular la Renda Garantida de Ciutadania i transformar-la en una ajuda per fill a càrrec.

L'última enquesta de Save the Children ja assenyalava el juny passat que les famílies amb pocs recursos són les que estan patint més els efectes de la pandèmia. Aquestes llars han vist reduïts els seus ingressos un 31% fins a situar-se de mitjana en només 6.942 euros anuals. L'organització insisteix que abans de l'emergència, les famílies enquestades guanyaven de mitjana 10.143 euros l'any, cosa que ja les situava per sota el llindar de la pobresa. Tres mesos després de l'inici de la pandèmia, el 32% havia perdut la seva feina i entre els qui no havien vist modificada la seva situació laboral, el 62% no tenia feina prèviament.

Save the Children demana que les polítiques que es duguin a terme per fer front a la crisi econòmica de la covid-19 tinguin perspectiva d'infància. En aquest sentit, l'organització posa en dubte l'eficàcia de les ajudes que es donen a les famílies més vulnerables. Les mesures dutes a terme fins ara només redueixen els nivells de pobresa infantil un 20% quan es compara la taxa de pobresa abans i després de rebre les prestacions. En comparació, les transferències per a la gent gran aconsegueixen rebaixar la pobresa d'aquest col·lectiu en un 82%.

L'entitat recorda, a més, que el cost mínim per poder criar un nen o nena en condicions dignes a Catalunya és de 626 euros mensuals, quantitat que moltes famílies no poden assumir en el context actual de crisi econòmica. Per donar suport a les llars més vulnerables, Save the Children reclama transformar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en prestació per fill a càrrec. En aquest sentit, es tractaria d'una prestació complementària a l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que contribuiria a alleujar situacions de vulnerabilitat econòmica en aquelles llars amb presència de menors a càrrec.