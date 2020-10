Sindicats d'educació reclamen tenir més material de protecció

Una quinzena de persones convocades per CGT Ensenyament i el Sindicat Professors de Secundària (Aspepc-sps) es van concentrar ahir al matí davant dels Serveis Territorials del departament d'Educació a Manresa, coincidint amb la segona jornada de vaga a l'educació pública organitzada per les dues agrupacions sindicals.

Com a mostra de protesta els concentrats van precintar l'edifici i van exhibir pancartes. Entre altres coses, reclamen al departament d'Educació més seguretat als centres, amb més equips de protecció i proves PCR, una reducció de les ràtios, un increment de les plantilles i substituir el personal vulnerable.

Josep Cara, portaveu de CGT, va denunciar la manca de seguretat tant del professorat com de l'alumnat i va assegurar que «la part central de la nostra feina està sent arraconada i és secundària perquè estem tenint una funció de pàrquing o d'ambulatori, i la nostra tasca principal ha de ser la pedagògica i s'ha de poder fer amb qualitat i seguretat». Va apuntar també que els docents «anem molt carregats de feina», i pel que fa a les ràtios va assegurar que «si no les estan rebaixant aquest any que hi ha una emergència, vol dir que no les pretenen abaixar, i cal apostar per l'educació pública de qualitat».