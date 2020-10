La unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu ja té cinc pacients ingressats

La unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa ja té cinc pacients ingressats a causa de la covid. El centre sanitari i assistencial ha alliberat la Unitat de Cures Pal·liatives per convertir-la en una zona per a malalts amb el virus amb 14 llits per fer front al rebrot de la pandèmia (vegeu Regió7 d'ahir). L'espai, que ahir mateix va entrar en servei, ha de permetre també descongestionar l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, que ahir ja tenia 34 pacients ingressats.

Segons ha informat l'Hospital de Sant Andreu, un pacient que va ser derivat d'Althaia ja fa uns dies ha donat positiu de covid les dar-reres hores, després que un primer PCR donés negatiu. Va ser el primer pacient que ahir ja va ingressar a l'esmentada unitat d'aïllament.

Durant la tarda d'ahir van ingressar quatre pacients més, tots també procedents de la Fundació Althaia, de manera que ahir hi havia cinc pacients amb coronavirus.

Des del 30 de juny passat que Sant Andreu no tenia cap malalt de covid. Aleshores l'últim pacient que hi havia ingressat va donar negatiu a la prova PCR que se li va fer. L'hospital va arribar a tenir 138 persones ingressades per covid el mes d'abril passat, durant l'època de més pressió de la pandèmia. Hi va haver 64 morts. Pràcticament tot el centre sanitari es va destinar a pacients covid.