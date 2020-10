Bages Turisme posa en marxa una campanya de suport a la restauració

Bages Turisme prepara una campanya per donar suport al sector de la restauració durant les setmanes en què els restaurants estaran tancats com a mesura per aturar la propagació de la covid-19. L'ens comarcal de promoció turística vol incentivar que la població consumeixi la cuina dels restaurants a casa, fent que els establiments puguin mantenir l'activitat durant aquest temps.

Amb el nom de «Tasta, ajuda i guanya», la campanya consistirà en el sorteig de 1.000 ampolles de vi amb DO Pla de Bages entre tots els clients que facin un consum mínim de 25 euros en menjar per emportar-se dels restaurants adherits. S'hi podrà participar cada vegada que es faci una compra de menjar per emportar o a domicili per aquest import.

«Tasta, ajuda i guanya» planteja un triple objectiu: d'una banda, afavorir l'activitat gastronòmica local i fer costat al sector de la restauració davant la crisi que està patint. De l'altra, apropar els vins del Bages als consumidors, ja que amb 1.000 ampolles sortejades hi ha moltes possibilitats de gua-nyar-ne una i descobrir així nous vins i cellers del territori. Finalment, es dona una sortida als vins dels cellers de la DO Pla de Bages, les vendes dels quals també estan afectades pel tancament dels restaurants.

La campanya s'està comunicant en aquests moments als restaurants de la comarca i s'elaborarà una llista de tots els que s'hi hagin adherit. Per als establiments no té cap cost participar-hi, i la llista es mantindrà oberta per tal que els que no s'hi apuntin inicialment puguin fer-ho més endavant al llarg d'aquests 15 dies. La inscripció dels restaurants es pot fer a través d'un formulari que s'ha publicat al web de Bages Turisme.

Paral·lelament, es convida a tothom a encarregar àpats als diferents restaurants del territori, bé sigui per recollir al local o amb comanda a domicili. Totes les persones que consumeixin un tiquet mínim de 25 euros en un dels establiments participants podran omplir una butlleta que es publicarà al web de Bages Turisme.