Catalunya suma 2.846 nous casos, 9 morts i supera els 200 malalts a l'UCI

Les xifres de l'impacte de la Covid-19 segueixen tossudes a l'alça a Catalunya, que en les últimes hores ha sumat 2.846 nous contagis, nou morts més i ha superat la barrera de les 200 persones ingressades a les UCI, 204 en total.

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya s'ha enfilat clarament aquest dissabte i ha passat de 367,28 a 392,06, prop de 25 punts més en 24 hores, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, continua però baixant lleugerament i passa d'1,37 a 1,34, tres centèsimes menys que el dia anterior. En l'actualització de dades s'han declarat 2.846 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 170.165 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 9 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.586. Actualment hi ha 1.103 persones ingressades per coronavirus als hospitals (+2), 204 de les quals a l'UCI (13 més que divendres).

El risc de rebrot ha tornat a empitjorar i s'apropa als 400 punts, després de la breu reculada d'onze punts de divendres. Era de 289,55 entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre, i ara està a 392,06. La pujada en 24 hores ha estat de 24,78 punts. L'Rt però continua amb tendència a la baixa i passa d'1,37 a 1,34, tres centèsimes menor. La setmana anterior era d'1,32.

Pel que fa als casos confirmats per PCR, en el període del 7 al 13 d'octubre n'hi va haver 13.139, xifra clarament superior al període anterior, del 30 de setembre al 6 d'octubre, quan se'n van confirmar 10.089. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 171,26 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (131,51). Durant l'última setmana s'han fet 133.165 proves PCR o tests d'antígens (TA), de les quals un 10,01% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 39,33 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 197.144 casos, 170.165 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 9 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.586: 8.271 en hospitals o sociosanitaris, 4.199 en residències, 850 en domicilis i 266 no classificades.

A les residències s'han detectat 50 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 17.482. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 19.270. En total, han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.636, dues més que els reportats el dia anterior.



Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot puja 12 punts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa 41.287 (385 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 49.043 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.544 persones a l'àrea, una més en relació a l'anterior balanç.

El risc de rebrot puja uns 12 punts i arriba a 434. El de la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre era de 324. L'Rt baixa sis centèsimes i se situa en l'1,47 (la setmana anterior era d'1,51), i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies és de 165,91 per cada 100.000 habitants. A la regió hi ha 189 persones ingressades (ídem), 34 dels quals a l'UCI (+1).



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot puja 33 punts i supera els 560 a Badalona

La regió metropolitana nord suma 42.726 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (695 més que en l'últim balanç) i 48.675 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.121 morts des de l'inici de la pandèmia (cap més). El risc de rebrot s'incrementa 33 punts i se situa en 407 (era de 322 durant l'interval de set dies anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus baixa lleugerament d'1,26 a 1,25. La setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre va ser d'1,32. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o TA en els darrers set dies és de 184,54 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 364 ingressats, nou més, 58 dels quals a l'UCI (+6).

A la ciutat de Sabadell, una de les capitals del Vallès Occidental, el risc de rebrot s'enfila 48 punts en 24 hores, fins a 435, bastant per sobre del valor de l'interval del 30 de setembre al 6 d'octubre (255). L'RT també puja a l'1,45 (era d'1,05 en el període anterior), mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA dels últims set dies està en 177,14 per cada 100.000 habitants.

A Terrassa, l'altra capital de la comarca, el risc de rebrot segueix baixant, ara 10 punts, fins als 300. La setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre era de 493. L'Rt també segueix disminuint, i se situa en 0,80, per sota del període anterior, quan era d'1,31. La taxa de confirmats per PCR o test d'antígens és de 167,37 per cada 100.000 habitants.

El risc de rebrot de Badalona creix pronunciadament uns 75 punts i se situa en 561. La setmana anterior estava en 351. L'Rt puja una centèsima fins a l'1,43. Era d'1,25 del 30 de setembre al 6 d'octubre. La taxa de confirmats per PCR o test per cada 100.000 habitants és de 229,07.

Pel que fa a Santa Coloma de Gramenet, el risc de rebrot puja 26 punts en 24 hores, fins a 518, mentre que la setmana anterior era de 439. L'Rt baixa d'1,29 a 1,27 (en l'interval anterior era d'1,44). La taxa de confirmats per PCR és de 226,69 per cada 100.000 habitants.



Regió metropolitana sud: el risc de rebrot puja prop de 40 punts i 4 morts més

La regió metropolitana sud suma un total de 31.691 confirmats per PCR (513 més en les darreres hores) i 36.878 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.464 (quatre més). El risc de rebrot puja 39 punts fins als 331. Va ser de 239 en el període del 30 de setembre al 6 d'octubre. La velocitat de propagació del virus es manté en l'1,37. La taxa de confirmats per PCR és de 142,12 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió hi ha 155 pacients ingressats per la covid-19 (-8), 27 dels quals a l'UCI (+1).

A l'Hospitalet de Llobregat hi ha un risc de rebrot de 483, 49 punts més que fa 24 hores. Està per sobre de la setmana anterior, quan era de 437. Per altra banda, l'Rt puja lleugerament en un dia fins a l'1,26. La setmana anterior era d'1,42.



Catalunya central: el risc de rebrot cau més de 150 punts a Vic

La regió sanitària de la Catalunya central té un total d'11.900 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 174 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 14.137 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.648 persones en aquesta regió, igual que en l'últim balanç. El risc de rebrot puja 20 punts i se situa en 491. La setmana anterior era de 293. La taxa de reproducció del virus baixa cinc centèsimes i està en 1,55 (la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre era d'1,14). La taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 187,40. La regió suma 84 persones ingressades (-2), 10 a l'UCI (igual).

A Vic, el risc de rebrot baixa clarament fins a 1.231 (167 punts menys). Continua sent una xifra molt superior al període anterior (971). L'Rt baixa d'1,75 a 1,68, quan la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre era d'1,72. La taxa de confirmats per PCR és de 413,72 per cada 100.000 habitants.

A Manlleu, on també s'ha fet un cribratge poblacional, el risc de rebrot baixa 49 punts fins als 1.421. La setmana anterior era de 736. L'Rt baixa una dècima fins a l'1,58 (la setmana anterior va ser de 0,77). La taxa de confirmats per PCR és de 457,73 per cada 100.000 habitants.



Camp de Tarragona: Puja el risc de rebrot, 2 morts més i empitjora Reus

Al Camp de Tarragona s'han registrat 8.270 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 293 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 8.970. En aquest regió han mort 458 persones, dues més reportades en les últimes 24 hores. El risc de rebrot puja 17 punts i se situa en 337, per sobre del de la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre (286). L'Rt segueix baixant, d'1,34 a 1,31, mentre que la taxa de confirmats per PCR se situa en 149,73 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 85 pacients ingressats (-2), 21 dels quals a l'UCI (-3)

A Reus, on Salut va iniciar un cribratge i on es va detectar un brot a l'hospital, el risc de rebrot puja significativament 56 punts i se situa en 549, per sobre dels registres de la setmana anterior (394). L'Rt s'incrementa un xic fins a 1,50 (la setmana anterior estava en 1,59), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 218,49 per cada 100.000 habitants.

La ciutat de Tarragona presenta un risc de rebrot de 264 (3 punts menys en 24 hores). La setmana anterior el tenia en 181. L'Rt baixa una dècima i està en l'1,48, superior a l'interval del 30 de setembre al 6 d'octubre, quan era d'1,23. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antigen se situa en 95,79 per cada 100.000 habitants.



Terres de l'Ebre: Empitjora Tortosa amb risc de rebrot fregant els 1.000

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 2.181 casos confirmats per PCR o antígens (66 més que en el balanç anterior) i 2.378 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 66 persones, les mateixes que en l'últim balanç. El risc de rebrot puja 14 punts i ara és de 391. La setmana anterior era de 283. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens en els darrers set dies és de 179,48 per cada 100.000 habitants. L'Rt es manté en l'1,16, mentre que la setmana anterior era de 0,85. Segons l'últim balanç, hi ha 16 persones ingressades (+1), quatre a l'UCI (+2).

Tortosa registra un risc de rebrot de de 927, 41 punts més que en l'últim balanç. La setmana anterior era de 753. La velocitat de propagació puja dues centèsimes i està en l'1,10. Està per sobre que en l'interval anterior, quan era de 0,81. La taxa de confirmats per PCR o antígens està en 410,60 per cada 100.000 habitants.



Regió de Lleida: puja 20 punts el risc de rebrot i 2 ingressat més a l'UCI (7)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 13.047 casos confirmats per PCR o antígens, 133 més que el dia anterior. Són 13.724 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 316 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'últim balanç. Pel que fa al risc de rebrot, puja 20 punts i se situa en 428, per sobre del registrat la setmana anterior (290). La velocitat de propagació baixa fins a l'1,43, mentre que la setmana anterior era d'1,47. La taxa de confirmats per PCR està en 186,52 per cada 100.000 habitants. Hi ha 39 pacients ingressats (+5), 7 dels quals a l'UCI (+2).



Alt Pirineu i Aran: el risc puja 3 punts i entra un ingressat a l'UCI

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.269 casos confirmats per PCR o TA, 27 més, i 1.426 sumant totes les proves. Un total de 36 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja en les darreres 24 hores, ho fa 3 punts, fins a 255. La setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre estava en 330. L'Rt baixa sis centèsimes i està en l'0,99, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 146,25 casos per cada 100.000 habitants. A la regió hi ha 11 pacients ingressats (ídem), un a l'UCI.



Regió de Girona: Dos morts més i el risc de rebrot supera els 800 a Salt

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 15.052 (362 més) i pugen a 17.477 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 888 persones en aquest territori (dues més que en l'anterior balanç). El risc de rebrot puja 28 punts i se situa en 383, mentre que la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre era de 279. L'Rt baixa a 1,31 (1,24 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 165,84 per cada 100.000 habitants. Hi ha 106 persones ingressades (-3), 28 de les quals a l'UCI (+2).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 16 punts i se situa en 456. Està per sobre del de la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre, quan era de 430. La velocitat de propagació baixa una centèsima i se situa en l'1,16, mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA és de 190,10 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot puja 74 punts i se situa en 808. L'Rt puja tres centèsimes i està en 0,93. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 409,01 per cada 100.000 habitants.



Manlleu, Vic i Figueres, municipis amb més risc de rebrot

Manlleu és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.421. En segona posició hi ha Vic, amb 1.231, i en tercera Figueres, amb 1.083. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (3,17), Santa Perpètua de Mogoda (2,75) i Esparreguera (2,65).