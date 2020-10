Coloma Bertran musica la maternitat amb el violí i veus convidades

La violinista Coloma Bertran (Vic, 1983), amb una dilatada trajectòria en la qual ha col·laborat en formacions tant de la clàssica com del jazz, el pop o el folk, és mare de dues nenes: la Fiona, de 4 anys; i la Lua, de 2 anys. És una dada clau per entendre el seu debut discogràfic en solitari. Nocturns i diamants (Segell Microscopi, 2020) és creat «durant la nit, i té molt a veure amb la vida. Neix a partir de la meva maternitat, i l'he compost a estonetes, mentre les meves filles dormien. Per cuidar-me, agafava el violí i deixava escapar la música que no podia tocar durant tot el dia», explica la instrumentista.

Va ser una creació nocturna, en solitud, i, a més, es va imposar el repte que en el treball només hi sonés el violí. Un violí que, a voltes, pizzicata i experimenta nous sons, amb loops i pedals d'efectes. «Amb la maternitat, i en escriure de nit, es va despertar una música molt íntima, que desprèn molt d'amor i pau. Són peces que reflecteixen el fet de buscar el meu moment de calma, de saber que tot està bé», explica. A banda de composicions instrumentals, Bertran també ha musicat poemes de Víctor Sunyol i Jaume Coll «que llegia en aquesta època i, en fer-ho, ja em venien al cap les veus que els podien cantar. Són artistes amb els quals ja havia treballat, i era fàcil imaginar-m'ho». Així, al disc, i avui per primer cop en la presentació que se'n farà al Conservatori en el marc de la Mediterrània, s'hi apleguen Carles Belda, Sanjosex (amb qui versiona Homenatge a Teresa, d'Ovidi Montllor), Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau Tordera i Gemma Humet.

«És la gran estrena del disc, amb tots els convidats, i brillarà amb tota la seva intensitat. Estic molt contenta, perquè no és gens fàcil que tothom pugui venir i també estic molt agraïda a la fira que m'hagi donat aquesta oportunitat. És un regal», destaca Bertran. Aplegar vuit artistes a l'escenari és complicat, i encara més amb el virus en dansa: han assajat separats, caldrà fer les proves de so d'un en un, la salutació final la faran amb mascareta i distància... «D'aquí a uns anys ho recordarem com una anècdota», apunta la violinista, que diumenge actuarà a la Taverna amb Els Elements, projecte de l'acordionista Guida Sellarès.

Nocturns, per la composició a la nit, i diamants, per les persones amb qui comparteix la vida. Dedica temes instrumentals a les filles, al seu company, Quim Abramo, a la seva mare... «Hi ha molts altres cantants amb qui he treballat que m'hauria agradat incloure al disc, i tinc molts altres temes començats. La intenció és fer-ne un altre, perquè no el sento tancat del tot», diu.