El Govern central vol obrir un «corredor turístic» a Catalunya

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, té previst parlar amb la Generalitat de Catalunya per plantejar l'obertura d'un corredor turístic de Catalunya amb països europeus semblant al que s'ha pactat ja amb Balears i Canàries, i que permetria recuperar part de la demanda perduda.

Maroto va dir, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que l'obertura de corredors turístics segurs, basats en mesures «clares» i en semàfors epidemiològics europeus, és una de les prioritats del Govern central.

«Ja hem aprovat protocols per a Balears i Canàries i pensem fer-los extensius per a la resta de Comunitats Autònomes. Espero treballar molt aviat amb la Generalitat per obrir també un corredor amb Catalunya», va comentar Maroto.

La ministra d'Indústria va mostrar-se confiada que el turisme espanyol sortirà «reforçat» d'aquesta crisi una vegada es puguin establir mesures sanitàries clares amb els principals mercats emissors amb l'objectiu de «garantir viatges segurs».

Fins que hi hagi una vacuna per a la covid-19, Maroto va destacar que «cal treballar perquè hi hagi aquests corredors segurs» i va instar totes les administracions i el sector turístic a posar fil a l'agulla «per guanyar temps» amb vista a la propera temporada turística.

Després de dir que el problema de la mobilitat dels turistes afecta tots els països i no només Espa-nya, la ministra d'Indústria va defensar que «es generi confiança en el viatger, perquè si tenen por, no consumiran».