Jordi Cuixart enviarà una carta a Pedro Sánchez per reclamar l'amnistia

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, enviarà una carta al president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, per reclamar l'amnistia com el primer pas per començar a resoldre el conflicte polític.

L'entitat va denunciar ahir el tercer aniversari «trist, lamentable i vergonyós» de l'empresonament de Jordi Cuixart, i també de Jordi Sànchez, i va recordar els «2.800 represaliats» amb una instal·lació a la plaça de Catalunya. L'acció simula diverses cel·les, on els barrots són bolígrafs, que empresonen fotografies de «represaliats», i s'insta els ciutadans a retirar un bolígraf per signar la carta que es farà arribar a la Moncloa. A la carta, Cuixart assenyala que «una amnistia que posi el comptador a zero és fonamental».