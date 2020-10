L'Ajuntament posa a disposició un servei de repartiment

L'Ajuntament ha posat a disposició dels bars i restaurants de Manresa un servei de repartiment a domicili de menjars preparats, que entrarà en funcionament avui, per donar suport al sector després de la nova normativa adoptada per la Generalitat. Se'n podran beneficiar el establiments de restauració que, prèviament a l'entrada en vigor de la resolució que els obliga a tancar al públic, no disposessin del servei de lliurament a domicili. Els bars i restaurants que vulguin reservar el servei, que té un preu reduït d'un euro per lliurament, han de trucar al 660 531 628 dins l'horari de 12 a 14 h i de 20 a 22 h. Està en funcionament cada dia. El repartidor recollirà el paquet i el durà al client però en cap cas no es cuidarà de fer el cobrament del menjar.