L'Audiència Nacional confirma la imputació de Fernández Díaz

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha rebutjat el recurs de reforma que l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz havia presentat contra la seva citació com a investigat pel cas Kitchen, que gravita sobre l'ús del ministeri de l'Interior per la creació d'una xarxa policial que investigava rivals polítics del PP. El magistrat de l'Audiència Nacional sosté que hi ha indicis que clarament incriminen l'exministre no només per la seva mera condició de responsable d'Interior en el moment en què es va desplegar l'operació investigada, sinó que el ministeri «va ser el centre des d'on es va desenvolupar» l'operació d'espionatge.

Fernández Díaz està citat a declarar com a investigat el 30 d'octubre a les 10 del matí a l'Audiència Nacional.