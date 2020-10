Localitzen sense vida l'home de 75 anys perdut a Rupit i Pruit

Els Bombers han trobat el cos sense vida de l'home de 75 anys perdut a Rupit i Pruit (Osona). Es tracta d'un boletaire que va sortir a caçar bolets per la zona el divendres al migdia i ja no va tornar. Cap a dos quarts de nou de la nit es va posar en marxa tot el dispositiu per buscar-lo i després de fer una recerca extensiva per l'entorn, va començar la recerca intensiva pel voltant del vehicle, sense obtenir resultats. Aquest dissabte al matí s'havien intensificat les tasques de recerca, amb un dispositiu format per onze dotacions dels Bombers (incloent-hi Grups d'Actuacions Especials, Unitats Canines, Suport Logístic) i una desena d'unitats dels Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració d'altres cossos d'emergència.