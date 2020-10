El PNC proclama Pascal com a candidata i obrirà la seva seu a Barcelona

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) ha proclamat oficialment Marta Pascal com a candidata a la presidència de la Generalitat per a les pròximes eleccions catalanes, en ser l'única aspirant a les primàries del partit, que obrirà pròximament la seva seu a Barcelona. Ho va explicar el PNC en un comunicat, després de tancar-se el procés de primàries impulsat per aquest partit, ubicat al sobiranisme contrari a la via unilateral i liderat per Marta Pascal, que va ser coordinadora general del PDeCAT i que va estripar el carnet aquesta primavera per discrepàncies amb la formació demòcrata.

Pascal considera «fonamental que en el proper Parlament de Catalunya hi hagi una força política com el PNC» que treballi «per a tots els catalans per la recuperació econòmica i per situar de nou Catalunya com un dels motors del sud d'Europa».

D'altra banda, la direcció del PNC ha aprovat l'operació per obrir la seva seu principal a Barcelona, un local de dues plantes i 350 metres quadrats que s'ubicarà al número 18 del carrer Bori i Fontestà i que es preveu que estigui operativa les properes setmanes.