El PP exigeix que Podem no tingui res a veure amb la renovació del Poder Judicial

El PP va fer públic ahir un comunicat en què fixa com a condició per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el fet «que Podem no tingui res a veure en aquest procés». És la resposta dels populars a les declaracions del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en què afirma que està disposat a fer «totes les concessions» necessàries per reformar el CGPJ i evitar d'aquesta manera que calgui reformar la llei per elegir els vocals amb majoria absoluta (176 vots) i no amb 3/5 parts del ple (210).

Els populars havien condicionat fins ara la renovació del CGPJ a la sortida de Podem de l'executiu.