La supervivència al càncer de mama supera el 90% amb un diagnòstic precoç

El càncer de mama és el de més incidència entre les dones. S'estima que el 2020 se'n diagnosticaran, a Espanya, al voltant de 33.000 casos. Amb un diagnòstic precoç, la supervivència supera el 90%.

Per aquest motiu, coincidint amb la celebració, dilluns, del Dia Mundial del Càncer de Mama, és fonamental recordar la importància de les revisions rutinàries i de disposar de tractaments eficaços que no només tractin la malaltia, sinó que ofereixin una millor qualitat de vida a les pacients. En aquesta línia, en el Centre 360 d'Excel·lència Oncològica GCCC, que disposa dels 99 anys d'experiència de Clínica Corachan i dels més de 350 centres de GenesisCare a tot el món, ofereix un abordatge del càncer a través de tractaments innovadors tant d'oncologia radioteràpica com d'oncologia mèdica, i tot això amb un equip multidisciplinari.



Tractament complex

El tractament actual és variat i complex. Depèn del tipus precís de càncer de mama, de les característiques biològiques i moleculars del tumor, del seu grau de disseminació o estadi de la malaltia (de I a IV) i de les característiques clíniques de la pacient, explica el doctor Miguel Hernández-Bronchud, oncòleg mèdic de GCCC, qui, a més, apunta que també influeix si es tracta d'un càncer d'origen hereditari: «Encara que es desconeixen les causes del perquè es donen les anomalies cel·lulars que porten a desenvolupar el càncer de mama, sí que se sap que entre el 5% i el 10% dels casos es donen en persones amb predisposició hereditària. Solen ser menors de 40 anys i amb un parent o més de primer grau amb càncer de mama, mama bilateral, ovaris o amb un parent de primer grau home –també tenen càncer de mama alguns homes– o combinacions d'aquestes patologies».