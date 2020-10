La temporada del bolet a les taules dels restaurants berguedans queda tocada

Aquesta ha estat, fins a aquesta setmana, una temporada de bolets de tardor abundant al Berguedà que ha fet gaudir els aficionats i que ha ajudat a fer calaix als restauradors berguedans. Tanmateix, el tancament de restaurants i bars decretat pel Govern per controlar la proliferació de la pandèmia ha estroncat la bona marxa d'una campanya que encara havia de durar tres setmanes més a les taules dels establiments gastronòmics. També és cert que la baixada sobtada de temperatures d'aquesta setmana, amb nevades a partir de 1.200 metres i glaçades, ha fet mal als bolets i pot ser que l'abundància s'acabi i la collita es desplaci a cotes més baixes.

Remei Escolies, propietària del restaurant Els Roures i membre de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, ahir, va dedicar el primer dia de tancament del seu restaurant a fer-hi una de les periòdiques neteges a fons que hi fa. Ja no faran les vacances que volien fer el novembre, com cada any, perquè ara han de tancar, almenys quinze dies. «El març ens van dir quinze dies i ens ho vam creure. Ara ens han dit quinze dies i no ens ho creiem», exposa. Escolies diu que «la restauració no és el problema perquè s'estant fent les coses bé», bo i admetre que en segons quins entorns possiblement «costi de fer creure la gent. Però a dins dels restaurants, en general, no hi ha problemes».

La restauradora berguedana ha explicat que aquest estiu «al Berguedà hem estat de sort i hem treballat». Amb tot, dubta que això serveixi per compensar «els tres mesos i mig que vam haver d'estar tancats» en la primera onada de la pandèmia. Remei Escolies explica que aquesta tardor «s'estava treballant bé perquè la gent que va a buscar bolets són persones que els agrada anar a menjar al restaurant, a diferència del públic de neu». I ara «esperàvem les tres setmanes de bolets que encara quedaven». De fet, la covid ha estroncat la campanya de La Cuina del Bolet, una iniciativa de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà a través de la qual una quinzena d'establiments de diferents poblacions de la comarca ofereixen menús temàtics centrats en els bolets. «Llàstima que un any que era bo de bolets ens ha fallat per aquesta altra banda», exposa Escolies, resignada a una situació que els ha agafat de sorpresa per segon cop. «Ara no ens pensàvem que ens tornessin a tancar», rebla.

Per la seva banda, la sommelier i propietària de la pizzeria Vidalba de Berga, Sílvia Culell, explica que en el seu cas poden mantenir el repartiment a domicili, i els clients poden anar al seu local, situat a la plaça de Sant Pere, a recollir els encàrrecs. També és copropietària d'un restaurant a la mateixa plaça, La Barana, que justament aquests dies està tancat per vacances. «Des del primer dia hem pres les mesures que ens van indicar. Ara hem de continuar fent el que fèiem. Si això serveix per parar la covid estarà bé, però hi ha coses que són poc coherents». I argumenta que «les persones es poden contagiar de covid-19 a casa seva o a les festes que es fan fora dels bars».

Aquesta és la segona vegada que es veuen obligats a tancar i teòricament per quinze dies. «Tots sabem que no ho seran». Culell diu que una situació com aquesta és insostenible econòmicament per als restauradors. En aquest sentit, assegura que calen ajudes directes com la congelació dels lloguers o dels crèdits que s'hagin demanat per mantenir els negocis. «Cada cas és cada cas, però nosaltres vam obrir a final de gener, el març ens van tancar i ara hi tornen».

Hi ha nombrosos restaurants que han tornar a posar en marxa el servei de menjar per emportar, com el Corpus, que ja ho va fer durant la pandèmia, o la Granja de la Font del Ros de Berga, entre d'altres.

D'altra banda, l'Ajuntament de Gironella ha elaborat una llista amb la desena d'establiments del poble que fan menjar per emportar o el porten a domicili. Les seves cartes es poden consultar en aquesta web municipal: http://gironella.cat/takeaway. A més, el consistori ha anunciat que «la setmana que ve sortejarem 4 esmorzars i 4 sopars dobles per emportar cada dia».