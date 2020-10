Torrent confirma que les properes eleccions catalanes se celebraran el 14 de febrer

El president del Parlament, Roger Torrent, va confirmar ahir que les pròximes eleccions catalanes se celebraran el 14 de febrer. En els 10 dies hàbils següents a la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat «no s'ha presentat cap candidat» a substituir-lo, així que el pròxim dijous s'iniciarà el compte enrere per a la convocatòria automàtica dels comicis.

Torrent va aclarir quina serà la fórmula legal per engegar aquest rellotge. Atenent els informes dels lletrats del Parlament, dimecres de la setmana que ve comunicarà al ple que no hi ha candidat a president, i aquest anunci, que es publicarà al Butlletí Oficial de la Cambra, servirà com a «acte equivalent» a la celebració d'una sessió d'investidura fallida perquè comencin a córrer els terminis legals.

Aquell dia ja hi ha convocat un ple ordinari en el Parlament, que el president de la Cambra aprofitarà per dirigir-se als grups abans que comenci la sessió i comunicar-los que el rellotge es posa en marxa. Els partits tindran llavors l'oportunitat de prendre la paraula de manera «breu».

A partir del 22 d'octubre, l'endemà d'aquest ple, comencen els dos mesos preceptius per mirar d'investir un nou president. L'única opció que les eleccions no se celebrin el 14 de febrer seria que, en aquell període, algun diputat reunís la confiança de la majoria de la Cambra. Però això sembla impossible, perquè els independentistes han decidit no presentar aspirant i els no independentistes no tenen la força parlamentària necessària.

El 22 de desembre quedaran automàticament convocades les eleccions, i la campanya electoral s'iniciarà el 29 de gener. Tot apunta que la pandèmia de coronavirus condicionarà d'alguna manera les eleccions, com ja va succeir al País Basc i a Galícia. Torrent no va voler especular sobre com el Govern «conjugarà els dos drets, el de vot i el de la seguretat sanitària».

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avala el compte enrere que va anunciar ahir el president del Parlament, Roger Torrent, perquè les eleccions es facin el 14 de febrer. En un contacte amb la premsa des de Martorell, el líder socialista va lamentar, però, que el president ara inhabilitat, Quim Torra, no convoqués els comicis per a abans que acabés l'any i estalviar així mesos «d'interinitat».

Iceta considera que en la nova etapa política la prioritat no ha de ser la independència, sinó la lluita contra la pandèmia: «Els mesos que vindran tindran una gran dificultat, i requeriran grans consensos», va subratllar, amb referència a l'epidèmia del coronavirus. El cap de files del PSC també ha destacat la «valentia» de Sánchez: «Conec molts polítics, i valents com ell n'hi ha ben pocs».