Es tripliquen les demandes d'aliments a entitats socials de Catalunya per la pandèmia

La demanda d'aliments a entitats socials de Catalunya es va triplicar durant els tres mesos que va durar l'estat d'alarma, segons dades de la Taula del Tercer Sector Social. Durant el mateix període, les demandes d'ajuda per l'habitatge es van doblar. En total, la Taula xifra en 700.000 les persones amb qui les entitats han treballat per cobrir-los les necessitats bàsiques. En aquest context d'agudització de les crisis, la Taula ha engegat una campanya a les xarxes socials sota el lema 'Trenquem el cercle de la pobresa' en motiu del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa.

Segons la plataforma, el coronavirus "ha empitjorat" les condicions de vida de les persones que ja abans es trobaven en una situació de vulnerabilitat, a la que ara s'hi ha afegit més població. La campanya pretén evidenciar que pobresa i covid-19 "s'han convertit en un nou binomi" i explica per què les persones en situació de pobresa tenen més risc de contagiar-se.

Els principals motius, tal com apunten les entitats, són que viuen en habitatges en pitjors condicions, compartits i massificats a causa de la situació de precarietat econòmica; no poden deixar de treballar per poder cobrir les seves necessitats bàsiques; tenen feines més precàries i, sovint, no poden teletreballar.

A la campanya, en format vídeo, hi participen representants de diverses federacions que formen part de la Taula, així com d'institucions catalanes, com el president del Parlament, Roger Torrent; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani; i la tinenta d'alcaldia i regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez.

La Taula del Tercer Sector recorda que a Catalunya hi ha "una pobresa crònica i estructural que no es mou del voltant del 20%" i alerta que la pandèmia ho està agreujant perquè la pèrdua de la feina "està abocant més persones a la pobresa i l'exclusió". També indiquen que a Catalunya hi ha unes 150.000 persones afectades per un ERTO més de 100.000 s'han quedat sense feina des de la pandèmia.

Les entitats reclamen que s'actuï ràpidament per poder pal·liar les conseqüències de la crisi i avisen que "no es pot ignorar" l'emergència social. En aquest sentit, demanen polítiques públiques que garanteixin els drets socials i oportunitats a les persones més vulnerables.