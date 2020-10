La UBIC i les patronals exigeixen mesures per pal·liar les restriccions

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, Manresa+Comerç, la Cambra de Comerç de Manresa i PIMECComerç Catalunya Central exigeixen mesures per pal·liar els efectes de les restriccions d'activitats decretades per la Generalitat.

Concretament, denuncien que les restriccions no poden suposar «que segueixin pagant els mateixos, sinó que l'impacte l'han d'assumir tots els agents implicats, com propietaris de locals o subministradors d'aigua, electricitats i comunicacions. I de manera més extensa, tota la societat, ja que és la que suposadament protegim a canvi de destruir el teixit econòmic».

Les associacions que agrupen els representants del teixit comercial de la ciutat alerten que l'administració «dicta mesures que afecten gairebé exclusivament l'àmbit privat, ja sigui empreses o particulars, mentre veiem com el transport públic, que en depèn en la majoria de casos, aglomera moltes més persones sense guardar cap mena de distància i amb un alt temps d'exposició, no es veu afectat». Segons aquestes institucions, el sector privat està pagant també la «falta d'eficàcia i inversió de l'administració en sistemes de detecció i rastreig, que permetrien aïllar eficientment els brots abans d'arribar a situacions com les que vivim». Necessitem plans de control que no suposin tancar de manera sistemàtica les empreses, i amb elles la generació de riquesa del país.

En definitiva, les associacions exigeixen, entre d'altres, «la condonació de les taxes que afecten el comerç i l'hostaleria, com són les d'escombraries, industrials i terrasses, per a tots els establiments afectats mentre durin les restriccions», i «ajudes econòmiques per a tots els sectors afectats, tant per a aquells que han de tancar les portes com per als que veuen reduïda la seva activitat amb limitacions de capacitat», i «solucions per revertir l'impacte econòmic als lloguers dels locals dels establiments afectats i als subministraments».