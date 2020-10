Aragonès demana a Sánchez ajornar impostos a les empreses

Pere Aragonès ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li exigeix una moratòria d'impostos i de cotitzacions socials per a les empreses afectades per les mesures contra l'expansió de la covid-19. El president en funcions considera «imprescindible» que s'apliqui aquesta mesura per a IVA, impost de societats i cotitzacions de la Seguretat Social, i demana complementar-la amb moratòries de pagament de préstecs i de subministraments bàsics.

«No tindria cap mena de sentit» que l'Estat continués cobrant impostos «amb normalitat» quan moltes empreses no poden operar de manera regular a causa de les mesures, reflexiona Aragonès en la carta al president del Govern espanyol. Per això li demana que actuï amb la «màxima celeritat».

El màxim responsable de l'Executiu en funcions subratlla a la carta que cal prendre les «mesures necessàries» per evitar que empreses solvents hagin de tancar a causa de les accions adoptades per frenar la covid-19.

«Aquesta és una exigència urgent que, si depengués de nosaltres, ja hauríem pres, i que sumem a la necessitat no atesa d'ajudar econòmicament els pares i les mares que no poden treballar perquè han d'atendre menors en quarantena preventiva», va dir.

Prèviament, el text repassa les mesures que la Generalitat ha pres per frenar l'expansió del virus i les que tenen per objectiu «intentar pal·liar» el «perjudici» que aquelles puguin generar sobre els diferents sectors econòmics. Aquestes últimes són les que, segons Aragonès, no seran efectives si no van acompanyades de la moratòria d'impostos que exigeix al president del Govern espanyol.



Pendents de París

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar ahir que el Govern està observant «l'eficàcia» del toc de queda nocturn que s'ha implantat a París per frenar els contagis pel coronavirus. En unes declaracions a RAC1, el conseller d'Interior va assegurar que els operaris del telèfon 112 han rebut moltes trucades per botellons que tenen lloc als carrers i que suposa, va advertir, «un focus de propagació».

Sobre la possibilitat d'implantar un toc de queda nocturn, el conseller d'Interior va dir: «Volem veure l'eficàcia que té» a França, tot i que «ni al Govern ni a cap reunió del Procicat s'ha parlat d'això».

El conseller Miquel Sàmper també es va referir a les mesures ja implantades a Catalunya, i va explicar que «fins a les vuit del matí la reducció de la mobilitat» amb sortides de vehicles des de l'àrea de Barcelona «és del 22 % respecte del mateix cap de setmana de l'any passat».