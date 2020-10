Els Mossos denuncien 75 persones per participar en un 'botellón' a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 75 persones per participar en un 'botellón' al mirador de Torre Baró, al districte de Nou Barris de Barcelona. Segons han confirmat fonts del cos a l'ACN, els fets haurien tingut lloc passada la mitjanit, quan la policia va detectar una concentració de persones passada que incomplien les restriccions establertes en consumir begudes alcohòliques a la via pública.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desenvolupat la passada nit diverses actuacions per incompliment de les normes per a la contenció de la pandèmia de la Covid que s'han saldat amb un total de 573 persones desallotjades i 112 denunciades.

Fonts dels Mossos han informat a EFE que, passades les dotze de la nit, van conèixer la celebració d'un botellón massiu al mirador de Torre Baró, al districte barceloní de Nou Barris.

Els agents que es van desplaçar a la zona van denunciar 75 persones per incomplir les restriccions establertes mentre consumien alcohol al popular mirador.

Fonts de la Guàrdia Urbana, per la seva banda, han informat a EFE que en la passada nit, els agents han desallotjat 573 persones en diversos punts de la ciutat per incompliment també de les normes decretades per la pandèmia.

A més, la policia local va tramitar 37 denúncies més, que sumades a les dels Mossos suposa que 112 persones han estat sancionades en una nit a la capital catalana per no respectar les mesures de seguretat davant la Covid-19.