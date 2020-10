Manifestació multitudinària a París pel professor decapitat per un islamista

Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a la Plaça de la República de París per rendir homenatge a Samuel Paty, el professor d'història decapitat divendres a la regió parisenca. Amb pancartes que deien «No al totalitarisme del pensament» o «Soc mestre», la multitud, en una ciutat amb toc de queda i mascareta obligatòria, va rendir homenatge al mestre, assassinat després d'haver mostrat caricatures de Mahoma als seus alumnes.

La possible implicació dels moviments islamistes radicals en el degollament d'un professor d'història a prop de París, per part d'un rus txetxè de 18 anys, preocupa els serveis d'intel·ligència i el govern francès.

La presència de l'activista islamista radical Abdelhakim Sefrioui entre les onze persones detingudes ja –dues més aquest diumenge– en relació amb la investigació de l'assassinat de Samuel Paty ha reforçat aquestes sospites. L'assassí, identificat com el jove txetxè de 19 anys Abdulak Abuezidovic, va morir poc després del crim pels trets dels agents de policia que intentaven detenir-lo.

Aquests moviments islamistes «minoritaris, busquen convèncer els musulmans que França és un país islamòfob. Estan mirant d'utilitzar-los», va dir a l'AFP Laurent Nuñez, coordinador nacional d'intel·ligència i lluita contra el terrorisme. «I al menor incident, es posen a treballar».

Denúncies en xarxes socials

Sefrioui, conegut per la policia, és el fundador del col·lectiu Xeic Yassin, que porta el nom del fundador de Hamàs, assassinat per l'exèrcit israelià el 2004. A principis d'octubre, va acompanyar el pare d'una alumna de l'escola on ensenyava Paty per demanar l'acomiadament del professor, que havia mostrat caricatures de Mahoma als seus alumnes.

Fa uns dies, presentant-se com a «membre del Consell d'Imams de França», havia difós un vídeo a Youtube en el qual denunciava el professor, anomenant-lo «esbirro». També va ser Sefrioui qui, en un altre vídeo difós a la mateixa plataforma, va interrogar l'alumna i va cridar a la mobilització.

No obstant, el fiscal nacional antiterrorista Jean-François Ricard no va parlar dissabte en la seva conferència de premsa de cap connexió entre aquest home i l'assassí.

Ressorgiment radical

Una font pròxima al govern destaca el paper dels «missatges d'odi a les xarxes socials que alimentin els joves». L'atmosfera d'odi a les xarxes va acompanyada d'un ressorgiment dels moviments islamistes radicals, segons Núñez, que assenyala el context actual, amb «el judici de Charlie [Hebdo], la republicació de les caricatures i el discurs del president Macron sobre una pròxima llei destinada a reforçar el laïcisme i a lluitar contra el separatisme islamista».

El judici és el dels còmplices en els atacs de gener del 2015 contra Charlie Hebdo, on van morir 12 persones, en represàlia per la publicació d'aquestes mateixes caricatures.