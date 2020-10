Pedro Sánchez es reunirà amb el Papa al Vaticà dissabte que ve

Viatge llampec i d'enorme càr-rega simbòlica. Dissabte que ve, 24 d'octubre, Pedro Sánchez viatjarà a la Ciutat de Vaticà per entrevistar-se, per primera vegada, amb el papa Francesc. El Gabinet del president feia temps que preparava la visita i, de fet, pensava haver-la situat en el marc de la cimera hispanoitaliana de dimarts que ve a Roma, però finalment no va ser possible quadrar les agendes, encara que s'ha aconseguit encaixar la reunió per al dia 24. La trobada ha estat negociada per l'equip de Sánchez i l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, Carmen de la Peña.