El PP reitera que «mai» negociarà sobre el CGPJ amb Iglesias com a vicepresident

El Partit Popular va assegurar ahir, tal com ha repetit en nombroses ocasions, que «mai» negociarà amb el Govern la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) «mentre estigui Pablo Iglesias com a vicepresident intentant posar les persones que ell vol per solucionar els seus problemes judicials». «Nosaltres tenim l'obligació que l'elecció sigui justa, despolititzada i es doni prioritat a la independència judicial», va explicar la vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, tot afegint que «amb aquests paràmetres sí que es pot parlar amb el Govern, però mai amb un vicepresident com és el senyor Iglesias».

Beltrán va criticar que el Govern el que vol fer és «per la porta de darrere violar l'Estat de Dret, la democràcia, la Constitució i sobretot acabar amb la independència judicial». Segons va apuntar la vicesecretària d'Organització del PP, el vicepresident segon del Govern és qui està intentant aquesta modificació de la llei «perquè a ell se'l pugui jutjar en totes les causes que té d'una manera que li convingui». Des del PP van recordar que el president de la formació, Pablo Casado, ha estat a Brussel·les aquesta setmana per denunciar el que pretén fer el Govern canviant la llei d'elecció del CGPJ, i van assegurar que allà «no va tenir una bona acollida perquè no podien entendre com és possible que el Govern es pugui permetre fer això».

Paral·lelament, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, va qualificar de «cacicada» que el Govern «intenti polititzar» tot el CGPJ. «Pot posar en perill les ajudes europees per sortir de la pandèmia», va afegir. «El centre del debat polític no és l'última gracieta de Rufián o veure com aquest Govern intenta controlar els jutges perquè el que estan investigant no li agrada a alguns», va assenyalar. Arrimadas va insistir que «no es pot aprofitar el moment per debilitar més els sistemes democràtics» espanyols, que és el que, segons el seu parer, s'està vivint amb «aquesta cacicada d'intentar polititzar tot el CGPJ».

Per part seva, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va assegurar que es retiraria la proposició de llei presentada fa uns dies per a la reforma del CGPJ si arriben a un acord amb el PP sobre la seva renovació. Narbona va reiterar al Partit Popular l'oferta de negociació plantejada pel president de Govern, Pedro Sánchez, sobre la renovació de l'òrgan de govern dels jutges i va assegurar que els socialistes estan disposats que hi hagi una aproximació que signifiqui «fins i tot concessions».



El PSOE faria «concessions»

«Estem disposats que hi hagi una aproximació que signifiqui fins i tot concessions, però que en cap cas poden deslegitimar el que és un Govern plenament legítim, així com cadascun dels seus membres», va assenyalar Narbona, tot afegint que fa ja dos anys que aquesta institució hauria d'haver estat renovada, de manera que en aquest període està prenent decisions «que no hauria de fer en aquest context».

La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Dexeus, va lamentar que la Justícia es trobi atrapada en el «foc creuat» dels partits polítics i que aquests no siguin capaços de consensuar una reforma del sistema d'elecció dels vocals del CGPJ. «Estem al mig de la diana política», va afirmar la representant dels fiscals, explicant posteriorment que «l'ideal» ara seria un gran consens entre el Govern i l'oposició per pactar el funcionament d'aquest sistema de nomenaments, tot i que va reivindicar la idoneïtat que siguin els propis jutges i magistrats els qui ho decideixin.

El president de Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Celso Rodríguez, va afirmar que «la reforma en l'elecció dels vocals del CGPJ que planteja el Govern és «tècnicament contrària a la Constitució».