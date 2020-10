Calvo: «Sento vergonya pel viatge de Casado a Europa»

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va assegurar que sent «una vergonya enorme» perquè el líder del PP, Pablo Casado, viatgi a Europa «només per fer antiespanya, antipàtria», en referir-se al seu viatge a Brussel·les per demanar que la UE avaluï la reforma del Poder Judicial. «No li hem sentit mai dir res en favor del seu país», li va retreure Calvo a Casado en referir-se a la polèmica reforma del Consell General del Poder Judicial que ha plantejat l'Executiu.

Calvo veu «inacceptable» que el PP s'hagi dedicat a «desinformar i inquietar la societat» utilitzant el Poder Judicial «per confondre Europa» i fins i tot alarmar els ciutadans dient que els fons europeus estan en risc. «No hi ha dret que el principal partit de l'oposició faci això a Espanya», va afirmar.

«Ningú s'està plantejant un canvi» sobre com s'arriba a ser jutge a Espanya, va explicar la vicepresidenta, tot assenyalant que el sistema d'elecció és un dels més rigorosos d'Europa perquè està sustentat «en el mèrit i la capacitat». Va insistir que «ningú l'ha tocat i ningú el tocarà», criticant el PP per provocar «el desprestigi d'aquest país». Un partit, va afegir, que no accepta «els resultats de les urnes, i no els accepta ni tan sols per renovar un òrgan constitucional» com és el Poder Judicial.

Per part seva, el portaveu del PP, José Luis Martínez-Almeida, va assenyalar que la renovació del Consell General del Poder Judicial és «una qüestió d'Estat» que s'ha de pactar amb el seu partit i és «incompatible» amb Podem, perquè «quan es parla de coses serioses es necessiten partits seriosos».

Almeida va considerar que la futura reunió del PP amb el PSOE per tractar la renovació del CGPJ «no és una mà estesa, és una mà obligada» a causa de l'«escàndol» que ha suposat el tema «no només a Espanya sinó a la Unió Europea».

«El Govern central ha de replantejar-se que amb aquesta reforma no va enlloc, ni passa els estàndards mínims democràtics que li exigeix la pertinença a la Unió Europea», va criticar, a més de considerar que «saben que han de sortir d'aquest problema».