Castella i Lleó confina Burgos i Aranda del Duero

Burgos capital i Aranda de Duero quedaran confinades. Els 175.000 veïns de la ciutat de Burgos estaran confinats perimetralment des d'aquest dimecres, 21 d'octubre, segons ha anunciat aquest dilluns el seu alcalde, Daniel de la Rosa, després de mantenir una reunió telemàtica amb el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i la titular de Sanitat, Verónica Casado.

Per part seva, els més de 32.000 veïns d'Aranda de Duero tornaran a estar confinats, després de passar un primer confinament fa dos mesos que va quedar aixecat el 21 d'agost.

La decisió de la Junta de Castella i Lleó és mantenir el "confinament perimetral" durant 14 dies i restringir al 50% l'aforament de comerços i locals d'hostaleria, igual que regeix ja en les capitals de Lleó, Palència i Salamanca i en quatre municipis de la comunitat.

Una ordre de la Conselleria de Sanitat, publicada aquest dilluns en el butlletí oficial de Castella i Lleó, recull aquest nou confinament davant la situació epidemiològica de les localitats, "que evidencia la necessitat d'adoptar mesures de prevenció que afecten la mobilitat i circulació de les persones, així com al desenvolupament de diverses activitats que, per les seves característiques, puguin afavorir la propagació del virus"

L'alcalde ha explicat que a Burgos s'han superat amb claredat els 500 casos per 100.000 habitants en els últims dies i, encara que l'UCI de l'Hospital Universitari té capacitat i mitjans materials per a augmentar el seu nombre de llits, té problemes de personal, que no pot incrementar-se en aquest moment.

De la Rosa ha estimat que la situació de la pandèmia a la ciutat és ara "molt similar" a la de març o abril, i ha insistit que el principal origen dels contagis és l'àmbit de confiança, el cercle de família i amics, per la qual cosa ha insistit a demanar responsabilitat personal.

Davant l'augment de casos a Castella i Lleó, des d'aquest dissabte regeixen en tota la comunitat noves mesures com la prohibició de consumir en barra, de fumar en terrassa o a l'aire lliure si no hi ha dos metres de distància, i les reunions socials i familiars es limiten a sis persones.

En aquesta regió estan confinades les capitals de Salamanca -des del dissabte-, de Lleó i de Palència; els municipis de Miranda de Ebro (Burgos), San Andrés de Rabanedo (en el alfoz de la capital lleonesa) i San Pedro Latarce i Pedrajas (Valladolid), i amb majors restriccions encara que sense limitació de la mobilitat es troben a Medina del Campo i Íscar (Valladolid).



Quines mesures s'aplicaran?

Les actuacions se centren en la limitació de la mobilitat i en restriccions del contacte social, a més d'altres intervencions específiques referides a aforaments màxims, distàncies i horaris, amb la finalitat de reduir els índexs de transmissió de la covid-19 i evitar nous contagis i brots de la malaltia, ingressos hospitalaris i defuncions.

A partir d'aquest dimarts, es restringeix l'entrada i sortida de persones d'Aranda de Duero excepte per a casos justificats com anar al metge, al treball, al banc, al col·legi, o tornar a la residència habitual i cuidar de majors i dependents. Encara que els veïns poden transitar per la ciutat, amb màscara, es desaconsellen els desplaçaments i activitats no imprescindibles.

Se suspenen les visites en els centres residencials de persones majors, excepte circumstàncies individuals en les quals siguin aplicable mesures addicionals de cures i humanització o situacions de final de la vida, que adoptarà la direcció del centre. No es permeten les sortides dels residents fora del recinte de la residència, excepte per a acudir al metge i similars o situacions de força major.

En els llocs de culte l'aforament no superarà un terç, amb ús de la mascareta i 1,5 metres de distància; 15 persones com a màxim en vetlles a l'aire lliure i 10 en espais tancats; i 15 en els enterraments.

Els aforaments del comerç són del 50%, amb tancament màxim a les 22 h, excepte els establiments que presten serveis imprescindibles com a farmàcies, metges o veterinaris.

També es limita al 50% l'aforament en hostaleria, que no admetrà nous clients a partir de les deu de la nit i tindrà com a hora de tancament la legalment autoritzada, sense superar-se en cap cas les 23 h, a excepció de serveis de lliurament de menjar a domicili.

Aquestes mateixes limitacions d'aforament i horari són aplicables als establiments i locals on es desenvolupin activitats de jocs i apostes.

En les acadèmies i autoescoles també es limita l'aforament al 50%, el mateix que a l'interior de les instal·lacions esportives, amb fins a un 60% en espais exteriors. La pràctica esportiva de grups es limita a sis persones.