Eslovàquia farà una prova de covid a tota la població en un cap de setmana

El Govern d'Eslovàquia va aprovar ahir fer proves ràpides de covid a tota la població en un cap de setmana i es converteix en el primer país que pren aquesta mesura per detectar i aïllar el virus, va informar el ministre de Defensa, Jaroslav Nad.«L'operatiu estarà a càrrec de les Forces Armades», va declarar Nad després d'un consell de ministres celebrat a Bratislava, la capital del país centreeuropeu de 5,5 milions d'habitants.

El titular de Defensa va precisar a la premsa que es mobilitzaran 8.000 efectius fins al cap de setmana del 31 d'octubre i 1 de novembre, quan tota la ciutadania està convocada per fer-se la prova d'antígens en el col·legi electoral on acudeix a votar.

A Eslovàquia hi ha uns 6.000 col·legis electorals i en cadascun hi haurà un equip de militars i sanitaris per recollir les proves i coordinar el procés. «Perquè tinguem èxit serà necessari que hi vagi el màxim nombre de gent», va puntualitzar per la seva part el primer ministre, Igor Matovic, que s'inclina per una prova voluntària, encara que no es descarta que finalment sigui obligatòria.