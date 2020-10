Jutgen un acusat per violar l'exparella a Figueres i apunyalar-la amb un ganivet

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 22 anys de presó per violar l'exparella a Figueres i apunyalar-la amb un ganivet de cuina el 4 de novembre del 2018. L'acusen de delictes d'agressió sexual, lesions, coaccions i amenaces. Mentre el processat era al pis de la víctima, la dona va poder agafar el telèfon i trucar la seva filla per alertar-la. La noia va trucar al 112 i una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra va anar fins al domicili. Quan estaven a la porta del pis, van interceptar l'acusat quan intentava fugir. A dins, es van trobar la dona estesa a terra amb talls als braços. L'acusat assegura que el sexe va ser consentit i insinua que la víctima es va autoinfringir els talls per inculpar-lo.