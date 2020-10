El Procicat aprova fer tancar a les 10 de la nit els comerços que obren 24 hores

El Procicat ha aprovat aquest dilluns que els comerços que obren 24 hores tanquin a les 22.00 hores, segons ha explicat a Ràdio 4 el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Ha afirmat que la mesura vol reduir les possibilitats de comprar alcohol i evitar els botellons, especialment entre els joves. Sàmper ha insistit que el toc de queda no està sobre la taula de moment però ha afegit: "El que no podem fer és no mirar a Bèlgica, no mirar a França i si ho fan, veure perquè ho fan i quin resultat hi ha". Ha afirmat que mesures com les de posar una hora de tancament als comerços de 24 hores van en la línia '"d'evitar el toc de queda". Ha afirmat però que cal col·laboració ciutadana i ha lamentat que hi hagi qui no compleixi les normes i mesures.

Sàmper ha explicat que aquesta mesura ha estat pactada amb Comerç i amb el Departament d'Empresa. Ha afirmat que és un sector "molt reduït" però ha exemplificat que és un exemple de la voluntat de "posar totes les eines no tan restrictives per evitar les molt restrictives".

Balanç positiu del cap de setmana, però amb incomplidors

El conseller ha fet en línies generals un balanç positiu del seguiment de les mesures aquest cap de setmana ja que ha assegurat que els que no han seguit les normes i recomanacions són "un percentatge baix". Tot i això, ha afirmat que estaran amatents amb la gent que està incomplint. "Hi ha gent que té voluntat de no fer cas, hem d'estar amatents i si amb teràpia no ens en sortim haurem de ser més restrictiu, amb l'aplicació de la norma que tenim o endurint-les", ha manifestat.

En aquest sentit, ha apuntat que també caldrà regular la situació de parcs naturals com el Montseny, tot i que ha apuntat que és competència de les diputacions.

En línies generals, Sàmper ha afirmat que el Govern està intentant portar una línia "de molta empatia" amb la societat però ha assegura que si ha de ser més dur, ho serà. "No oblidem que hi ha la possibilitat de decret d'alarma però volem donar l'oportunitat a Catalunya de demostrar que podem fer les coses bé", ha declarat.