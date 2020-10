El risc de rebrot supera els 400 punts a Catalunya mentre que la velocitat de contagi recula fins a l'1,30

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya continua enfilant-se i ahir ja va superar la barrera dels 400, en passar de 392,06 a 406,93, prop de 15 punts més en 24 hores, segons les dades publicades ahir pel departament de Salut.

La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, continua però baixant lleugerament i va passar d'1,34 a 1,30, quatre centèsimes menys que dissabte. En l'actualització de dades que es va fer ahir, es van comptabilitzar 2.759 casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 172.924 des de l'inici de la pandèmia. També es va informar de 16 morts més a Catalunya, amb un total de 13.602. Es va notificar un fort augment dels ingressats per coronavirus als hospitals amb 1.218 persones (+115), 213 de les quals a l'UCI (+9).

El risc de rebrot continua imparable a l'alça i ahir ja sobrepassava els 400 punts, després de la breu reculada d'onze punts de divendres. Era de 306,42 entre l'1 i el 7 d'octubre, i ara està a 406,93. La pujada en 24 hores ha estat de 14,87 punts. L'Rt però continua amb tendència a la baixa i passa d'1,34 a 1,30, quatre centèsimes menor. La setmana anterior era d'1,33.

Pel que fa als casos confirmats per PCR, en el període del 8 al 14 d'octubre n'hi va haver 14.054, xifra clarament superior al període anterior, de l'1 al 7 d'octubre, quan se'n van confirmar 10.799. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 183,19 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (140,76).

Durant l'última setmana s'han fet 137.635 proves PCR o testos d'antígens (TA), de les quals el 10,59% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 39,50 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 199.979 casos, 172.924 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi va haver 16 morts més i el total acumulat arriba a les 13.602: 8.282 en hospitals o sociosanitaris (+11), 4.199 en residències, 850 en domicilis i 271 no classificades (+5).

A les residències es van detectar 55 casos més amb PCR o TA, fins a un total de 17.537. Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 19.331. En total, han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.642, sis més que els reportats el dia anterior.