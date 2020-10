Salut facilitarà testos amb automostra de covid-19 a residències i instituts

El departament de Salut va anunciar que començarà a distribuir testos amb automostres de covid-19 a residències de gent gran i instituts de Catalunya. L'objectiu és poder millorar en el rastreig del coronavirus i així frenar abans les cadenes de contagi.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir que un professional supervisarà el procediment en el grup d'institut o a la residència d'avis i després incorporarà les mostres en el circuit d'anàlisi habitual. Per tant, aquest sistema d'automostra permetrà que en aquests centres cada estudiant, docent, usuari o treballador pugui fer-se de manera autònoma el test.

El procediment és senzill i poc invasiu. Cada persona es fregarà durant cinc segons els dos narius i després la mostra s'incorporarà al sistema d'anàlisi habitual com la resta que es fan. La consellera assenyala que es tracta d'una estratègia més que el departament ha posat en marxa per millorar el rastreig.

La consellera va explicar que preveuen que aquestes automostres es prenguin cada quinze o vint dies per tal de poder «tenir controlats» els espais on es pot propagar. «Fent testos podem guanyar molt, però també cal tenir en compte la resta de mesures. S'han de complir», va remarcar

«Actualment fem 30.000 PCR diàries, i a això hi hem de sumar la tècnica 'pooling', que ens pot incrementar en 24.000 més, i ara apostem per l'automostra», va assenyalar Vergés.



Mantenir les noves mesures

Per reduir l'expansió, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va afirmar ahir que el departament de Salut no descarta allargar les noves restriccions més de 15 dies si les dades no milloren. «Els efectes i l'impacte real de les restriccions només els començarem a notar d'aquí a una setmana. Nosaltres no ho hem descartat mai», va apuntar al programa FAQS de TV3.

En paral·lel, el secretari general de Salut va avançar que «en els propers dies, màxim dues setmanes», s'activarà l'aplicació de rastreig Radar Covid. D'altra banda, el cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, confia en nous medicaments i testos ràpids, més que no pas en la vacuna: «D'aquí a mig any tindrem fàrmacs que evitaran que la gent es mori de covid».

«Confio molt més en un tractament que bloquegi el virus, un diagnòstic immediat i fer testos serològics a tothom que no pas que em parlin de vacuna», va precisar Clotet. «En pocs mesos, potser mig any o una mica més, disposarem de còctels de fàrmacs que ens permetran bloquejar molt bé el virus i evitar la progressió. No hi haurà risc que la gent emmalalteixi d'una manera molt greu i pugui morir», va assegurar.