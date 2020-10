El secretari de Salut Pública dona positiu per covid-19

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha donat positiu per covid-19 "per contacte estret amb un convivent", segons ha informat el Departament de Salut. Argimon estava en "seguiment estricte" de la quarantena per aquest contacte estret amb un positiu i tot i tenir una PCR negativa, al cinquè dia va començar a tenir símptomes. Llavors se li va fer una segona prova PCR, en la que ha dona positiu, segons ha explicat la conselleria.

Ja fa una setmana que Argimon està aïllat a casa. El seu aïllament va coincidir, justament, amb la presa de decisions sobre el canvi de presencial a virtual a les universitats i el tancament de bars i restaurants, entre d'altres.