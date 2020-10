El TSJC condemna a 20 mesos d'inhabilitació els exmembres de la Mesa Corominas, Simó, Guinó i Barrufet i absol Boya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a 20 mesos d'inhabilitació els exmembres de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet per haver desobeït el Tribunal Constitucional (TC) en haver tramitat l'any 2017 iniciatives parlamentàries a favor de la independència i de l'1-O vetades pel tribunal. Hauran de pagar una multa de 30.000 euros cadascun. En canvi, l'altra jutjada, l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, ha estat absolta ja que no va ser advertida nominalment pel TC, com si van ser-ho la resta de processats, i no ostentava una posició d'intervenció en els fets compatible amb el delicte de desobediència.