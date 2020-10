Universitaris ocupen durant una hora el Departament d'Empresa com a «prèvia» de la vaga del 21 d'octubre

Una cinquantena d'universitaris del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i de les assemblees de facultat han ocupat aquest dilluns l'entrada de la seu del Departament d'Empresa i Coneixement durant una mica més d'una hora com a "prèvia" a la vaga del 21 d'octubre per denunciar la "crisi educativa" i la "precarietat" a les universitats. Estudiants i investigadors estan cridats a una vaga que vol ser unitària, convocada per la CGT i a la qual se sumen altres sindicats. En un manifest, la coordinadora d'assemblees insta de cara a dimecres a donar suport als doctorands en el judici pel conflicte col·lectiu amb les universitats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i a unir-se a la manifestació prevista a la tarda.

En la lectura del manifest des de l'entrada del Departament d'Empresa, els universitaris de les assemblees de facultat han cridat a defensar una universitat "gratuïta, de qualitat i al servei de la classe treballadora" i han assegurat que s'organitzaran per "blindar el dret a l'educació".

Els estudiants denuncien els "preus abusius" dels estudis i han alertat que "només els rics podran pagar" la universitat. Amb l'ocupació del Departament d'Empresa han volgut assenyalar que darrere la precarietat hi ha "culpables amb noms i cognoms", amb referència sobretot a les "empreses que formen els consells universitaris" i que estan "emparades per les institucions".

Després de més d'una hora, els estudiants han marxat del vestíbul del Departament d'Empresa de forma voluntària. La roda de premsa convocada ha consistit en la lectura del manifest, però no han acceptat preguntes dels periodistes.