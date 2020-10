Bars i restaurants perden 315 milions el primer cap de setmana sense activitat

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha xifrat en 315 milions d'euros les pèrdues en el primer cap de setmana amb bars i restaurants tancats. A més, alerta que els botellons, les festes il·legals i les privades han augmentat com a conseqüència del tancament de l'hostaleria, han provocat molèsties veïnals i han requerit intervencions policials.

L'organització ha afirmat que això és conseqüència de la «inexistència total i absoluta d'oferta nocturna legal». Assegura que aquestes festes ara comencen abans pel tancament de bars i restaurants. Entre d'altres, afirma que han rebut denúncies de festes celebrades «en habitacions d'hotels de luxe de Barcelona».

Segons les organitzacions, les pèrdues van ser de 70 milions d'euros divendres, 140 milions dissabte i 105 diumenge. A més, la federació critica que el poc temps amb què es va avisar el sector del tancament amb motiu de la pandèmia ha fet que molts negocis hagin hagut de llençar tot el producte perible que ja tenien i al qual no van poder donar sortida.

La patronal afegeix que en els 315 milions d'euros de pèrdues no hi ha comptabilitzades les pèrdues indirectes patides pels proveïdors ni l'afectació de la reducció horària prevista.

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, va lamentar ahir que la Generalitat «persisteix en el seu error de sacrificar establiments legals mentre les festes i botellons en espais sense cap mesura de seguretat ni de control es multipliquen i, evidentment, els contagis se seguiran produint». Boadas va exigir al Govern rectificar ja que va assegurar que si es manté la mesura restrictiva els contagis seguiran i «milers d'empreses hauran de tancar i es destruiran milers de llocs de treball de manera innecessària». «El sector de la restauració i l'oci nocturn són part de la solució i no són el problema ja que en aquests espais hi ha mesures de control, mesures sanitàries, controls de capacitat i altres mesures de protecció de la salut, que en altres espais no hi són», va reivindicar Boadas.

La Fecasarm va recordar que va impugnar la mesura presa per la Generalitat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i en va demanar la suspensió temporal. La patronal espera que el TSJC els doni la raó i suspengui aquesta mesura abans del proper cap de setmana.

El president de la Fecasarm, David López, va recordar ahir que calculen unes pèrdues de 1.000 milions d'euros en 15 dies, als quals s'ha de sumar, alerten, «un dany irreparable». López va afegir que entre el 10 i el 20% dels negocis «ja no tornaran a obrir i fins al 50% es troben en risc d'haver de tancar abans de final d'any si no reben ajudes reals i eficaces de manera molt urgent».

En aquest sentit, López va valorar que els 40 milions d'euros d'ajudes anunciats pel Govern són «totalment insuficients». En cas que no arribin les ajudes anunciades, la Plataforma d'Empresaris afectats per la covid-19, en la qual figura Fecasarm, està preparant una demanda de responsabilitat patrimonial col·lectiva per reclamar el dany emergent, el lucre cessant i el dany moral patit arran del tancament dels locals.

Decisió del Govern en 10 dies

El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, va assegurar ahir que el Govern decidirà d'aquí a deu dies si prolonga o no el tancament de restaurants i bars en funció de les dades de la pandèmia de covid-19, i va instar la ciutadania a no relaxar-se en els moments d'oci per evitar els contagis.

En declaracions a TV3, Tremosa va lamentar l'actual escenari d'increment diari important de casos de coronavirus i va insistir que fa deu dies «no ens podíem imaginar que tindríem la corba així».

Tenint en compte l'actual evolució de la pandèmia, el conseller va apuntar que el Govern es plantejarà més endavant si les últimes mesures de restricció de la mobilitat i tancament de bars i restaurants hauran de perllongar-se més enllà dels quinze dies anunciats inicialment. «Es decidirà d'aquí a 10 dies, quan les autoritats sanitàries competents tinguin les dades d'evolució de la covid. Desafortunadament, estem veient un increment dels casos i els efectes de les restriccions a la mobilitat no són d'un dia per l'altre», va assegurar el conseller d'Empresa.