Les botigues de 24 hores tancaran a les 10 de la nit

Els establiments oberts les 24 hores del dia hauran de tancar des de les 22.00 fins a les 07.00 hores del dia següent a Catalu-nya, segons una resolució aprovada ahir pel Procicat.

Així, les botigues de conveniència, les annexes a les benzineres o les ubicades en municipis turístics hauran de tancar a les 22.00 hores cada dia, per evitar la venda de begudes alcohòliques i ateses les xifres d'increment de contagis de la covid-19 en les últimes setmanes.

Pel que fa a les àrees de servei d'autopistes i altres carreteres, les activitats de restauració només es podran prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament de menjar per endur, sense que es puguin fer servir els espais interiors, segons ha informat el Govern en un comunicat. També se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals, com les dels equipaments cívics, que impliquin presencialitat.

S'exceptuen d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, oci educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personals com els menjadors socials.

Aquestes restriccions «són conformes a les orientacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i es consideren, d'acord amb les dades epidemiològiques i assistencials actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades per al control de contagis», s'indica a la nota.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ja havia avançat a TV3 al matí que la limitació dels horaris de les botigues de 24 hores era una mesura que estudiava el Procicat, per reduir les possibilitats de venda d'alcohol, així com les opcions perquè se celebrin festes o reunions com els botellons. El tancament d'aquests locals a la nit se suma al de bars i restaurants, decretat durant quinze dies, per intentar frenar l'avanç de la pandèmia a Catalunya.

Al sector del comerç, les restriccions d'horari ja estan tenint impacte. Així, els establiments de Barcelona han registrat fins al 40% menys d'afluència de clients durant aquest cap de setmana.

D'altra banda, la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa (Fedcat) es va concentrar ahir davant de les delegacions de l'Agència Tributària a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per exigir una baixada de l'IVA, del 21% actual al 10%, que eviti el tancament del 57,92% de salons que preveu aquesta entitat en els propers sis mesos. Els organitzadors van denunciar que el sector de la perruqueria és l'únic que encara no ha recuperat l'IVA reduït, com sí que han fet d'altres com el cinema, les discoteques, les funeràries o les floristeries.

La vicepresidenta de Fedcat, Pilar Pérez Laredo, va explicar que la baixada de l'IVA al 10% és una mesura que l'entitat reivindica des del 2012, quan es va apujar l'impost al 21%.