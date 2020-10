Estudiants tallen els principals accessos a la UAB en una jornada de vaga prèvia a la convocatòria general

Estudiants universitaris tallen des de primera hora del matí els principals accessos al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons han confirmat a l'ACN fonts del centre universitari. A la UAB hi ha convocada vaga aquest dimarts i aquest dimecres, quan tindrà lloc la convocatòria general d'aturada d'universitaris i investigadors. El Sindicats d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha informat que des de primera hora del matí està "paralitzant" tota l'activitat acadèmica presencial, tot i que actualment tota la docència teòrica es fa de manera virtual. Els estudiants critiquen un inici de curs marcat per "una crisi educativa agreujada per al situació de pandèmia".

El SEPC ha reivindicat que la vaga ha de servir "per alarmar el conjunt de la comunitat educativa i atacar els fonaments estructurals de la situació actual, fruit d'un gran procés de desmantellament de l'educació pública".