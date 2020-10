França arresta 80 persones per avalar la decapitació del professor

«Als islamistes no se'ls ha de permetre dormir tranquils al nostre país». Aquesta frase d'Emmanuel Macron, llançada la nit de diumenge en un Consell de Defensa destinat a afrontar l'atac terrorista que va causar la mort de Samuel Paty, professor d'història i geografia que va mostrar als seus alumnes les caricatures de Mahoma en una classe sobre la llibertat d'expressió, s'erigeix com un crit contra l'islamisme radical. La policia va iniciar ahir escorcolls i detencions contra els autors de més de 80 missatges donant suport o enaltint l'autor del macabre atac.

«Des de l'assassinat d'aquest professor, s'han obert 80 expedients contra l'odi a les xarxes socials, contra aquells que d'una manera apologètica hagin explicat d'una manera o una altra que aquest professor s'ho va buscar. Les operacions policials continuaran. Són molt nombroses i afecten desenes de persones», va dir el ministre d'Interior, Gérald Darmanin. El paper de les xarxes socials en la radicalització d'usuaris i en la difusió de missatges d'incitació a la violència acapara l'atenció dels mitjans. També hi ha controvèrsia sobre un vídeo difós el 8 d'octubre a Facebook pel pare d'una alumna de l'escola on Samuel Paty treballava. L'individu qualificava el professor de «pocavergonya» i descrivia com el mestre hauria demanat als estudiants musulmans que aixequessin la mà per després convidar-los a sortir de l'aula, i seguidament ensenyar als seus alumnes la imatge d'«un home nu», i presentar-lo com el profeta Mahoma.