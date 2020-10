El Govern afirma que hi haurà cavalcades: «Seria impensable no tenir-ne»

La Generalitat treballa perquè hi hagi cavalcades de Reis malgrat la pandèmia de la covid-19. Així ho va avançar la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, en una entrevista a l'ACN. «En aquest moment estem treballant perquè hi hagi cavalcades de Reis. No s'entendria que no n'hi hagués», va afegir. La consellera va garantir que per Nadal es podrà gaudir d'aquesta festa perquè seria «impensable no tenir-la». Una comissió treballa ara per donar pautes genèriques «amb una visió més general» perquè cada ajuntament les pugui adaptar a la seva realitat. «Està clar que els Reis han de passar»,va dir. Per a Ponsa, la cultura és un sector «molt creatiu i molt imaginatiu» que de seguida troba «solucions als problemes». Segons va remarcar, hi ha ajuntaments que ja tenen les propostes més o menys treballades.