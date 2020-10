L'Audiència Nacional absol Trapero i l'excúpula d'Interior

L'Audiència Nacional ha absolt el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector general dels Mossos Pere Soler pels fets de setembre i octubre del 2017. La sentència del tribunal té el vot particular de la seva presidenta, Concepción Espejel, que aposta per una condemna per sedició, segons ha avançat la Cadena Ser. La fiscalia demanava deu anys de presó per a Trapero, Puig i Soler per sedició, amb l'alternativa de 20 mesos d'inhabilitació pel delicte de desobediència. Per a Laplana va demanar quatre anys de presó per sedició o un d'inhabilitació per desobediència. La sentència estava previst que es notifiqués aquest dimecres a primera hora del matí.

El judici es va celebrar a Madrid entre gener i març, i després es va interrompre per la pandèmia. La vista oral es va acabar al juny. La fiscalia, que inicialment acusava per rebel·lió, finalment va acusar només per sedició i fins i tot va obrir la possibilitat a condemnar només per desobediència. Les diferències de criteri entre els tres magistrats han endarrerit la sentència més del previst.