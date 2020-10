L'independentisme denuncia que l'Estat persegueix els anhels democràtics de la ciutadania

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, va qualificar ahir la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a 20 mesos d'inhabilitació als exmembres de la mesa del Parlament «d'aberració democràtica». En roda de premsa, va celebrar l'absolució de Mireia Boya però va dir que la condemna als altres exmembres és una nova «injustícia» que demostra que l'Estat persegueix amb «repressió» els anhels de la ciutadania.

Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va criticar que l'Estat pugui utilitzar «altaveus institucionals per fer discursos racistes o protegir la monarquia» però no per parlar de l'autodeterminació. A través de Twitter, Mauri va lamentar les condemnes als exmembres de la mesa del Parlament. En la mateixa línia, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va constatar que la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya «no és pròpia d'una democràcia avançada».

El PDeCAT considera que la inhabilitació dictada per als exmembres de la mesa del Parlament és una «revenja» de la justícia espanyola.

Per la seva banda, Demòcrates va donar suport als exmembres de la mesa del Parlament inhabilitats pel TSJC i va considerar la decisió judicial «inacceptable i un escàndol democràtic». Segons el partit liderat per Antoni Castellà, la condemna suposa una «vulneració del dret d'iniciativa dels diputats així com de representació de la ciutadania» i va concloure que «aquests tribunals no fan justícia, sinó política».