Mas diu que mai va donar «cap instrucció» a Osàcar per blanquejar el finançament irregular de CDC

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha negat haver donat mai "cap instrucció" per derivar a exalts càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) les donacions opaques d'empresaris al partit. "No hi havia instruccions per a aquest tipus de pràctiques i, a més, estic 100% convençut que tots els que aportàvem diners a CDC ho fèiem a canvi de res", ha assegurat en declaracions a la premsa aquest dimarts.

Mas ha comparegut després que l'extresorer de CDC Daniel Osàcar hagi declarat davant del magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata que l'exconseller Germà Gordó, exgerent del partit, organitzava el blanqueig del finançament irregular de la formació i hagi insinuat que Mas en podia estar al corrent. Mas ha criticat que Osàcar hagi fet aquestes "suposicions" sense aportar certeses: "Quan estàs en un procés penal les coses no poden ser de crec que si o crec que no. Els fets han de ser fets perquè les conseqüències son molt greus", ha subratllat.

L'expresident català s'ha mostrat "sorprès" per les declaracions d'Osàcar, que també ha assenyalat l'exconseller d'Interior Jordi Jané i l'exalcalde de Lloret de Mar i exdiputat Xavier Crespo. Segons Mas, ni tan sols Gordó estava jeràrquicament per damunt de l'extresorer, per la qual cosa ell era l'únic que hauria pogut donar-li una instrucció així. "Ell mateix reconeix que no la vaig donar mai", ha celebrat.

A més, ha recordat que l'extresorer convergent ha estat condemnat i empresonat i, a més, "té amenaçat tot el seu patrimoni". "Crec que una persona així, per forta que sigui espiritualment, pot ser una persona vulnerable", ha apuntat.